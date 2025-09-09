聽新聞
0:00 / 0:00

健康永續ESG評選／「中榮」拚智慧醫療 「小港」推便民措施

聯合報／ 記者李樹人魏忻忻／台北報導

聯合報與厚生基金會舉辦「二○二五健康永續ESG評選」，台中榮民總醫院與高雄市立小港醫院分別獲得首獎，台中榮總院長傅雲慶表示， 感謝前院長陳適安的遠見及規畫，榮譽歸功全體同仁努力。小港醫院院長洪志興表示， 五年前投入ESG相關活動，全院致力節能減碳，落實於生活。  

健康永續ESG評選評審團指出，台中榮總、高雄市立小港醫院是健康永續資優生，前者強化「智慧醫療即永續醫療」，成果領先。小港醫院推出多項便民首創措施，例如，「智慧肺健康門診」與「吸入性胸腔科藥物空盒回收」，以及「復康巴士」醫療快速通關服務，縮短病人就醫等候時間。

對於獲獎，傅雲慶謙虛地說，感謝前院長陳適安打下基礎，加上台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、秘書長周麗芳和玉山銀行經理張智凱、光寶科技處長陳慶暉及台灣數位理事長黃怡穎圽等專家學者給予指導，中榮將繼續努力、節能減碳、守護地球。

洪志興表示，小港醫院在五年前推廣ESG相關活動，舉辦相關教育訓練，另安排兩次全院碳盤查，發現醫院排放量最高的是電力使用，於是每周舉行檢討會議，並希望全院員工落實節能減碳，持之以恆，如今減少電方相關碳排放量百分之廿，獲永續能源基金會銅級標章。

台中榮總入選去年全球百大智慧醫院，是全國唯一入選醫院。評審團指出，台中榮總展現醫療機構少見的永續策略獨特性，關鍵在於高度整合性、跨域創新性與系統治理能力。另透過永續價值鏈的部署，該院將臨床醫療、智慧科技、環境治理與社會責任等多重面向融合成為一套具體可行的行動藍圖。

小港醫院則有多項獨創永續措施，除了康復巴士快速通關服務，另與一卡通公司合作，補助員工搭乘低碳運具，成為首家支持高市府通勤減碳政策的醫療機構；智慧肺健康門診與WaCare遠距健康平台合作，透過App，以AI預測疾病，紀錄健康數據，要求藥盒分類回收，減少廢棄物和紙張耗能，追蹤藥物流量和提升用藥效率。

ESG 衛福部 台中榮總

