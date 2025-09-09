部立醫院碳盤查 15家列用電大戶

為促進醫療院所、社福機構永續發展，衛福部今年六月成立「永續發展推動委員會」，要求各署、司、處盤點及擬定永續發展政策、施行計畫。此外，廿六家部立醫院陸續完成碳盤查，其中十五家為用電大戶，用電量超過八○○部立醫院瓩，必須深度節能。

衛福部「永續發展推動委員會」目的為促進國民健康福祉，實現社會公平，確保資源永續利用，由次長林靜儀擔任委員會召集人，副召集人為醫福會副執行長林名男，他表示，永續發展與淨零排放的策略願景需一步一步進行，例如，衛福部研擬「綠色醫材與耗材採購指引」，將產品碳足跡與環境影響納入招標評選標準，但不會給醫院太大壓力，政策定案後由部長石崇良核定，逐步推行到全國所有醫院。

林名男去年十月接任醫福會副執行長後，積極協助衛福部、經濟部與環境部整合永續發展政策資源，今年三月完成廿六家部立醫院碳盤查，四月公布盤查結果，總碳排量近九萬九千噸二氧化碳當量，以用電占百分之八十八點六最多；預定十一家部立醫院於今年底前完成第三方認證，民國一一六年所有部立醫院全數完成第三方認證。

碳盤查結果顯示，十五家部力醫院被要求深度節能，已有十二家改善，年省二○○多萬度用電。此外，醫福會著手規畫十六小時「綠色醫療實務課程」，開放部立醫院永續長與環保專責人員參訓，並採取認證制度，確保學員具備碳盤查、數據分析及減碳計畫擬定等能力。

商品推薦