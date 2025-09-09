醫院健康永續ESG評選 護理人力成關鍵

由聯合報健康事業部與財團法人厚生基金會舉辦「二○二五健康永續ESG評選」，為全國第一個彰顯醫療院所健康永續作為的獎項，成績揭曉，首獎「健康永續卓越典範獎」得主為台中榮總、高雄市立小港醫院，另有廿六家大型醫院獲「「永續傑出實踐獎」、「永續潛力發展獎」。

在衛福部醫事司指導下，聯合報、厚生會基金會與醫療院所併肩前行，攜手展開綠色轉型，完成首屆「健康永續ESG評選」。評審指標對準聯合國永續發展指標（SDGS）願景，依據環境（E）、社會（S）、治理（G）三大面向設立評選標準，評審團主任委員為陽明交大校長林奇宏，與七位永續專家完成評選。

圖／聯合報提供

今年是全民健保開辦卅年，也是台灣邁入超高齡社會的第一年，但國內醫療環境面臨醫護血汗，導致缺工、關床、急診壅塞等，醫療院所面臨嚴峻挑戰，導入ESG框架刻不容緩。評審團表示，希望在健保預算緊繃、醫護缺工等困局中，能鼓勵與表揚在提升全民健康永續識能、醫護人力留任等面向表現優異的醫療機構。

「醫療院所追求ESG願景，目的在於健康永續。」林奇宏說，雖然衛福部規定各家醫學中心明年需完成碳排登錄，但不只醫學中心，連區域醫院，地區醫院已提前部署，力推節能減碳。在治理部分，則積極導人工智慧等新科技，但醫院人力仍有所不足。呼籲政府積極整合資通訊與醫療產業，提出完整規畫與思量，才能發揮台灣的優勢。

今年共有廿八家醫學中心、區域醫院參與評選，代表啟動健康永續重要的第一步。評審團表示，參加評選醫院在環境面向幾乎都拿下高分，至於拉開差距的兩大關鍵為廢棄物再利用率、護理人員年度留任率與離職率表現。

評選採綜合指標計分，分為初選及決選二階段。初選由評選委員書面審查，經評選進入決選。決選依初選結果及決選資料進行討論，以分數排序評選出獲獎單位。評審委員會由聯合報健康事業部與厚生基金會共同推派專業評委組成。依綜合得分，給予永續卓越典範獎、永續傑出實踐獎、永續潛力發展獎。

永續卓越典範獎為首獎，醫學中心與區域醫院各選出一家，醫學中心由台中榮總摘桂冠，區域醫院則是小港醫院奪魁；另有十二家醫學中心、十家區域醫院獲「傑出永續實踐獎」，鼓勵其在特殊領域展現突出表現；成大醫院、高雄榮總、埔里基督教醫院、秀傳紀念醫院則因具創新思維與潛力發展，而獲頒「永續潛力發展」。

「二○二五健康永續ESG評選」將於十月十八日假台北市華山文創園區舉行頒獎典禮，評選結果，請上網查詢：httpS://hEalthESG.udn.com/。當天另表揚護理人力留任作法特別優異突出的醫院，現場公布得獎單位。

