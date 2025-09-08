威力彩第114072期頭獎槓龜

．中央氣象署下午15時20分針對11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（８）日新北、新竹、嘉義、高雄山區及東半部、苗栗至南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

2025-09-08 17:36