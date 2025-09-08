年供164萬架次飛航管制服務 民航局長喊話：ICAO不應排除台灣
國際民航組織（ICAO）第42屆會議9月23日至10月3日將於加拿大蒙特婁舉行，台灣長期無法參與ICAO，但台北飛航情報區去年提供164萬架次飛航管制服務，是維繫亞太區域航空安全及服務的關鍵角色，交通部民航局長何淑萍今向國際媒體喊話，台灣長期以來全力遵循ICAO規範，為共同守護全球飛航安全，「各國積極參與ICAO，台灣民航局也不應被排除」。
應外交部邀請來台的13國、16名國際政治與經濟記者，今天至松山機場，除瞭解松山機場運作及服務措施，與會媒體也向民航局了解台灣空運市場發展、台灣航空界國際參與現況，以及台灣希望實際參與ICAO的意義。
何淑萍表示，台灣地處亞洲太平洋地區關鍵地理位置，民航局主管的台北飛航情報區（Taipei FIR）負責龐大的空中交通流量，2024年提供約164萬架次飛航管制服務，扮演維繫亞太區域航空安全及服務的關鍵角色。
此外，2024年我國機場總計服務約6396萬人次旅客，而依國際機場協會（ACI）統計，2024年桃園機場國際線旅客人數排名全球第13名，國際線貨運噸數則排名全球第10名。
何淑萍強調，台灣為國際航空社群的一份子，但長期無法參與ICAO，仍致力確保台北飛航情報區維持飛安、效率及永續發展，並持續全力遵循ICAO規範，在安全、保安、飛航服務與永續發展方面積極追求卓越，「各國積極參與ICAO，台灣民航局也不應被排除。」
何淑萍指出，台灣是海島，在對外聯繫與經貿發展高度仰賴航空運輸，因此積極推動與各國交流合作，確保安全與便捷的對外連結。台灣一向高度重視飛航安全，ICAO應讓台灣參與，與各國共同打造安全且永續的全球航空環境。
民航局表示，台灣擁有成熟的航空市場與先進的產業鏈，不僅是全球供應鏈的重要一環，更是國際航空運輸的關鍵夥伴。未來將持續透過國際交流與合作，爭取更多國際理解與支持，呼籲ICAO正視台灣的專業貢獻與參與訴求。
