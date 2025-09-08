快訊

中央社／ 台北8日電

今彩539第114218期開獎，中獎號碼07、11、28、20、38。3星彩中獎號碼936，4星彩中獎號碼6277。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 今彩539

