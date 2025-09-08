馬祖藝術島獲居民、店家響應 作品進駐飯店大廳

快訊

中央社／ 台北8日電

飯店大廳、餐廳也能看見藝術作品，第3屆馬祖國際藝術島特別推出與在地店家策展計畫，讓作品能常駐當地。馬祖人、攝影家陳朝寶也響應策展，以鏡頭留下在地耆老故事。

第3屆馬祖國際藝術島策展計畫之一「儂客齊坐：燈火，莫透出去」，策展人辛綺向媒體分享，計畫中會有3組作品，均從戰地政務時期的「燈火管制」歷史記憶出發，並分別與餐廳、飯店合作展出，希望透過這些訪客會出入的地方，讓人感受馬祖居民氛圍。

像是展出作品之一為藝術家徐景亭的「暗光屋瓦」，便陳設在馬祖第一間合法飯店「龍福山莊」入口，以木製燈架象徵閩式木建築，並融入馬祖特有「壓瓦石」為點綴，搭配寫有閩東語的大型遮光布幔，回應馬祖在軍備時期家家戶戶需以布遮光的燈火管制歷史。

龍福山莊總經理王元嵩說，他發現馬祖本地居民的參與度與前面2屆比已經增進許多，聽聞馬祖藝術島第一次與店家合作時便立刻報名，龍福山莊本身建築特色與馬祖在地傳統建築物並無太大關聯，「暗光屋瓦」作品預計未來將取代飯店原有水晶吊燈，希望讓這座帶有馬祖意象的燈加深飯店與在地的連結性。

除店家合作計畫外，也有馬祖藝術島作品將在展期後繼續展出，如藝術家劉致宏與馬祖居民、學生共創作品「漁汐」，是向馬祖漁民學習傳統魚網編織方法的裝置，未來將成為馬祖北竿橋仔村的歷史建築「五間排」常設作品。

出生於馬祖北竿的陳朝寶則為此次馬祖藝術島策展人之一，除規劃作品外，也以攝影作品「尋常人家」參展，以地方耆老為主角，走進耆老生活空間，有掛著馬祖特色「風燈」的客廳，也有仍遵守傳統、相信屋角擺放棺材會長壽的長者。

陳朝寶說，馬祖人過去長期以傳統漁業為生，直至解嚴後生活條件才有大進展，歷經過傳統漁業、軍管時代的人們過著相對艱辛的日子，於是如何呈現、致敬這些長者，成為他的初衷，希望以此感謝他們走過的辛苦歲月。

第3屆馬祖國際藝術島即日起至11月16日展開。

