外媒團參訪松機 民航局重申參與ICAO必要性

中央社／ 台北8日電

應外交部邀請來台的國際記者團，今天參訪松山機場，並拜會交通部民用航空局。民航局表示，為共同守護全球飛航安全，台灣有意義參與國際民航組織（ICAO），確有其必要性。

外交部邀請多名國際記者來台參訪，共有16位分別來自13個國家、長期採訪國際政治與經濟領域的媒體記者，訪團今天前往松山機場，實地瞭解松山機場運作及服務措施。

民航局發布新聞稿表示，透過此次與各國際媒體的互動交流，有利國際社會深入了解台灣爭取加入ICAO政策與立場。

民航局長何淑萍表示，台灣地處亞洲太平洋地區關鍵地理位置，民航局主管的台北飛航情報區（TaipeiFIR）負責龐大的空中交通流量，2024年提供約164萬架次飛航管制服務，扮演維繫亞太區域航空安全及服務的關鍵角色。

此外，2024年台灣機場總計服務約6396萬人次旅客，而依國際機場協會（ACI）統計，2023年桃園機場國際線旅客人數排名全球第15名、亞太第5名；國際線貨運噸數則排名全球第6名、亞太第4名。

何淑萍表示，台灣為國際航空社群的一份子，但長期無法參與ICAO，仍致力確保Taipei FIR維持飛安、效率及永續發展，並持續全力遵循ICAO規範，在安全、保安、飛航服務與永續發展方面，積極追求卓越；各國積極參與ICAO，台灣民航局亦不應被排除。

何淑萍指出，台灣是海島，在對外聯繫與經貿發展上，高度仰賴航空運輸，因此積極推動與各國交流合作，確保安全與便捷的對外連結，台灣一向高度重視飛航安全，ICAO應讓台灣參與，與各國共同打造安全且永續的全球航空環境。

民航局表示，台灣擁有成熟的航空市場與先進的產業鏈，不僅是全球供應鏈的重要一環，更是國際航空運輸的關鍵夥伴，未來將持續透過國際交流與合作，爭取更多國際理解與支持，呼籲ICAO正視台灣的專業貢獻與參與訴求。

