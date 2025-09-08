致死率最高75%！「立百病毒」南韓列一級傳染病 我國疾管署最新回應

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病，所有從印度和孟加拉入境韓國人士均需完成健康申報。立百病毒感染症由立百病毒引起，可由果蝠、豬等動物傳人，也可能經受汙染食物或體液傳染人類，致死率高達40%至75%。衛福部疾管署發言人曾淑慧說，國內目前雖未將其列為法定傳染病，自2018年起，為重點加強監視的疾病，監測至今，國內並未有通報病例。

韓國疾管廳表示，此次是自2020年新冠疫情調整「傳染病預防及管理法」後，首次新增第一級傳染病。被診斷或疑似感染者未來都必須立即通報，並接受隔離、接觸者追蹤與流行病學調查。

由於印度、孟加拉近期皆出現立百病毒感染症病例，韓國當局已將兩國指定為「檢疫管理地區」。印度去年有2人染病死亡，今年已有4例，其中2人死亡；孟加拉去年5例和今年新增3例全部死亡。

曾淑慧說，世界衛生組織（WHO）2018年時，將「立百病毒感染症」列為可能會引發國際公共衛生事件的疾病，國內也開始進行風險評估，雖然未將它列為法定傳染病，仍列為重點機加強監視的疾病。但自2018年監測至今，國內並未有通報病例，目前仍會持續監測。

曾淑慧指出，立百病毒傳染症沒有列入法定傳染病的原因是，該傳染症個案侷限在印度、孟加拉，並透過果蝠、豬接觸傳染，如食用遭果蝠排泄物汙染的食物，或接觸豬的飛沫等。疾管署也曾與農業部討論相關疫情，目前印度為非洲豬瘟疫區，該國豬肉不能進口台灣，因此，風險是比較低的。

疾管署表示，立百病毒自然宿主為蝙蝠，在狐蝠屬及其他蝙蝠物種身上被發現，可造成多種動物感染，如豬、馬、羊、狗、貓等動物，並傳染給人類。該病毒曾於1999年在馬來西亞、新加坡造成疫情，且2001年起在孟加拉陸續有疫情通報，但該病毒與1999年造成馬來西亞疫情的病毒為不同株，此外，印度也陸續出現疫情。台灣目前無該疾病之通報個案。

立百病毒傳染方式為藉由蝙蝠及豬隻傳染給人類，人類大多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物的口鼻分泌物或其組織所感染。而食用到受感染果蝠尿液或唾液汙染的水果或椰棗、樹汁等，也可能導致感染。此外，也為有限的人與人之間的傳播，孟加拉與印度疫情均發現，立百病毒可經由接觸患者分泌物及排泄物等引起人傳人的案例。

疾管署指出，立百病毒感染症初期的症狀與流感類似，有些無症狀，有些呈現輕微或嚴重急性呼吸道症狀。嚴重個案可導致腦炎及抽搐，並於24至48小時進展至昏迷。康復後，可能有後遺症，如抽搐或人格改變。

至於預防方法，應避免接觸果蝠或流行地區豬隻，及其他有可能感染的動物。避免食用流行地區可能受感染果蝠尿液或唾液汙染的水果或椰棗、樹汁等。並養成良好的衛生習慣，如勤洗手，尤其是接觸動物後及食用清洗乾淨之水果。

當接觸動物時應採取適當防護措施，如戴手套、口罩及工作服等，尤其是處理生病的動物或其身體組織時；接觸後使用肥皂洗手或其他暴露部位。最後要落實執行院內感染管制措施，避免接觸到立百病毒感染者的血、體液，如唾液、腦脊髓液等，或排泄物等，照顧或探望病人後應以肥皂或70%至75%酒精洗手液清潔消毒手部。

