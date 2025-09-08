聽力篩檢10年逾2萬例異常 聽損寶寶為初聞母喚而笑

聽力是語言發展起點，寶寶聽力篩檢相當重要，據國健署統計，10年內已揪出超過2萬例異常，小立（化名）就是成功被接住的個案，把握住黃金療育時機，初聞媽媽呼喚笑開懷。

國民健康署自2012年起全面推動本國籍出生3個月內新生兒聽力篩檢服務，根據統計，自2013年至2023年篩檢人數共194萬4591人，其中發現異常數為2萬3114例、應確診數2萬2059例、完成確診人數2萬1531例、確診聽損人數9652例。

小立的故事是2萬多個及早發現聽力異常個案的縮影，今年春天，小立帶著全家人的喜悅來到世上，在出生的第2天接受新生兒聽力篩檢，檢查結果顯示「未通過」，出院前再測仍「不通過」。小立的媽媽當下十分慌張，難以相信孩子可能有聽力問題，但仍勇敢帶孩子就醫診斷。

結果小立確診聽力損失，雖然是沉重的打擊，但爸爸、媽媽沒有放棄希望。小立的媽媽回憶，積極聽從醫師「1316原則」，不讓孩子錯過黃金療育時機，確診後第3週，小立順利戴上助聽器，6個月大展開療育課程。小立初次聽到媽媽的聲音時，睜大眼睛、露出微笑，讓媽媽感動落淚。

國健署長沈靜芬今天透過新聞稿提醒新生兒聽力篩檢的重要性，輕、中度聽障孩子無明顯語言溝通障礙，加上孩子尚無法清楚表達自身狀況，容易被忽略。她引述研究顯示，若在新生兒6個月大前及早發現聽損，並介入療育，可大幅提升語言發展與社會互動能力。

聽損高危險群更應重視新生兒聽力篩檢與確診，包括有聽障家族史、孕期前3個月感染德國麻疹或其他病毒、使用耳毒性藥物、出生體重小於1500克、早產、缺氧、曾入住加護病房、細菌性腦膜炎，或頭頸部先天畸形，如小耳症等。

沈靜芬表示，若孩子錯過黃金療育時期，可能造成語言發展遲緩、學習困難，甚至影響情緒與社交。務必掌握「1316原則」，分別是新生兒「出生1個月內」完成篩檢、「3個月內」診斷是否有聽損、「確診後1個月內」選配合適輔具、「6個月內」接受聽語療育。

商品推薦