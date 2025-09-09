「雙面月光」打造動人中秋！新東陽千江月禮盒1、2號 團圓歡聚最有味
【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
中秋佳節不只團圓賞月，也是「人與人之間的凝聚時刻」。隨著家庭型態與世代習慣轉變，中秋餐桌有了兩種典型場景：大份量的家族聚會、或是小而美的溫馨雅聚。今年新東陽就以「千江月」禮盒1號、2號，完美捕捉這兩種風景，也讓任何一種團圓都有個美好的月圓夜。
被稱作「餐桌上的豪華盛宴」的千江月禮盒1號，僅限門市獨賣，適合大家庭的聚餐、或是朋友間的酒敘，因此，集結了新東陽最強的四款肉乾滋味：入口軟嫩的醬燒和牛肉乾、大人系微醺甘甜的梅酒黑豬肉乾、鹹甜交織的炙燒柚香雞肉乾，以及象徵財富喜氣奢華滋味的金沙干貝黑豬肉乾，另搭CHOYA至極梅酒&月桂冠清酒，讓餐桌氛圍大升級，開盒就像開啟一場豪華的中秋宴。
細緻中帶有秋日優雅風格的「千江月禮盒2號」，不僅適合小家庭聚會，也是質感送禮的首選。亮點有蓮蓉基底搭配梅酒與梅肉的梅酒桃山月餅、清新成熟韻味的柚香桃山月餅，以及茶酒配搭皆宜的炙燒柚香雞肉乾、梅酒黑豬肉乾、金沙干貝黑豬肉乾。
新東陽表示，今年希望透過千江月系列，讓民眾不只是選禮，而是在選擇一種中秋的氛圍。無論是大人齊聚一堂的熱鬧景象，還是月下小酌的靜謐優雅，這份獨特的禮盒都能將心意傳達到每個人的餐桌。
中秋團聚或送禮之選，也能小省一筆。即日起，加入新東陽會員即可領4張折價券，面額共1,200元，活動期間內於門市或購物網滿5,000可折500元、滿1,500元折100元。
