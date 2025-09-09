「雙面月光」打造動人中秋！新東陽千江月禮盒1、2號 團圓歡聚最有味

聯合報／ 記者 羅建怡 ／即時報導

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

中秋佳節不只團圓賞月，也是「人與人之間的凝聚時刻」。隨著家庭型態與世代習慣轉變，中秋餐桌有了兩種典型場景：大份量的家族聚會、或是小而美的溫馨雅聚。今年新東陽就以「千江月」禮盒1號、2號，完美捕捉這兩種風景，也讓任何一種團圓都有個美好的月圓夜。

新東陽今年中秋打造「微醺時光」。 圖／新東陽 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新東陽今年中秋打造「微醺時光」。 圖／新東陽 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

被稱作「餐桌上的豪華盛宴」的千江月禮盒1號，僅限門市獨賣，適合大家庭的聚餐、或是朋友間的酒敘，因此，集結了新東陽最強的四款肉乾滋味：入口軟嫩的醬燒和牛肉乾、大人系微醺甘甜的梅酒黑豬肉乾、鹹甜交織的炙燒柚香雞肉乾，以及象徵財富喜氣奢華滋味的金沙干貝黑豬肉乾，另搭CHOYA至極梅酒&月桂冠清酒，讓餐桌氛圍大升級，開盒就像開啟一場豪華的中秋宴。

被稱作「餐桌上的豪華盛宴」的千江月禮盒1號。售價1,680元。 圖／新東陽 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
被稱作「餐桌上的豪華盛宴」的千江月禮盒1號。售價1,680元。 圖／新東陽 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

細緻中帶有秋日優雅風格的「千江月禮盒2號」，不僅適合小家庭聚會，也是質感送禮的首選。亮點有蓮蓉基底搭配梅酒與梅肉的梅酒桃山月餅、清新成熟韻味的柚香桃山月餅，以及茶酒配搭皆宜的炙燒柚香雞肉乾、梅酒黑豬肉乾、金沙干貝黑豬肉乾。

細緻中帶有秋日優雅風格的「千江月禮盒2號」。售價1,490元。 圖／新東陽 提供
細緻中帶有秋日優雅風格的「千江月禮盒2號」。售價1,490元。 圖／新東陽 提供

新東陽表示，今年希望透過千江月系列，讓民眾不只是選禮，而是在選擇一種中秋的氛圍。無論是大人齊聚一堂的熱鬧景象，還是月下小酌的靜謐優雅，這份獨特的禮盒都能將心意傳達到每個人的餐桌。

中秋團聚或送禮之選，也能小省一筆。即日起，加入新東陽會員即可領4張折價券，面額共1,200元，活動期間內於門市或購物網滿5,000可折500元、滿1,500元折100元。

新東陽行動購，馬上GO！

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

相關新聞

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

醫院健康永續ESG評選 護理人力成關鍵

由聯合報健康事業部與財團法人厚生基金會舉辦「二○二五健康永續ESG評選」，為全國第一個彰顯醫療院所健康永續作為的獎項，成...

雙鐵監測軌道溫度 灑水、限速顧安全

台鐵曾因鋼軌溫度過高而挫曲，導致列車脫軌，天氣愈來愈熱，台灣雙鐵如何面對極端高溫挑戰？台鐵表示，已設置智慧軌溫偵測系統，...

工程專家逾半 環團砲轟環委名單

環境部第二屆環評委員名單引發環團強烈反彈，批評環境部長彭啓明讓醫療、公衛、氣候相關專業環委「被消失」，廿一名環委中工程環...

廣角鏡／月全食 烏雲攪局

天文迷期待的月全食昨凌晨登場，歷時五小時卅分。中央氣象署表示，此次月全食最精華的時段落在昨凌晨一時卅分「食既」至二時五十...

JR鋼軌熱到變形 日本「冰敷」降溫

最新全球氣候報告顯示，今年四月、五月均為史上第二熱月份，相較工業化前溫度分別高了攝氏一點五一度、一點四度，極端高溫也影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。