未來一週水氣漸減 9日午後仍須防局部大雨

氣象署今天表示，未來一週水氣逐日減少，以午後雷陣雨為主，明天在各山區仍要留意局部大雨；各地高溫普遍為攝氏32至35度，大台北、中南部、花東縱谷等地區留意局部36度以上。

交通部中央氣象署下午持續更新大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北、新竹、嘉義至高雄山區及東半部、苗栗至南投地區有局部大雨發生的機率，預估持續至晚間。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，接下來一直到15日都是水氣減少的過程，降雨仍以午後雷陣雨為主，但雨勢、雨區也逐漸縮減。

張承傳表示，隨著太平洋高壓逐漸增強，明天水氣又較今天減少，各地為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

張承傳指出，10日起一直到15日水氣更少，各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，張承傳說，未來一週普遍高溫約32至35度，但大台北、中南部、花東縱谷等地區要留意局部36度以上的高溫。

根據氣象署網站，今天最高溫為屏東縣內埔鄉37.6度，其次為高雄市內門區37.2度，台南、台東也都出現36度以上。

張承傳提醒，11日之前為年度大潮，彰化至嘉義及花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

張承傳說，輕颱塔巴今天已經登陸廣州，接下來將減弱為熱帶性低氣壓。目前觀察未來一週海面上沒有明顯的熱帶系統發展，台灣主要受太平洋高壓影響，天氣相對穩定，晴朗炎熱。

商品推薦