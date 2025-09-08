快訊

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

未來一週水氣漸減 9日午後仍須防局部大雨

中央社／ 台北8日電

氣象署今天表示，未來一週水氣逐日減少，以午後雷陣雨為主，明天在各山區仍要留意局部大雨；各地高溫普遍為攝氏32至35度，大台北、中南部、花東縱谷等地區留意局部36度以上。

交通部中央氣象署下午持續更新大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北、新竹、嘉義至高雄山區及東半部、苗栗至南投地區有局部大雨發生的機率，預估持續至晚間。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，接下來一直到15日都是水氣減少的過程，降雨仍以午後雷陣雨為主，但雨勢、雨區也逐漸縮減。

張承傳表示，隨著太平洋高壓逐漸增強，明天水氣又較今天減少，各地為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

張承傳指出，10日起一直到15日水氣更少，各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，張承傳說，未來一週普遍高溫約32至35度，但大台北、中南部、花東縱谷等地區要留意局部36度以上的高溫。

根據氣象署網站，今天最高溫為屏東縣內埔鄉37.6度，其次為高雄市內門區37.2度，台南、台東也都出現36度以上。

張承傳提醒，11日之前為年度大潮，彰化至嘉義及花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

張承傳說，輕颱塔巴今天已經登陸廣州，接下來將減弱為熱帶性低氣壓。目前觀察未來一週海面上沒有明顯的熱帶系統發展，台灣主要受太平洋高壓影響，天氣相對穩定，晴朗炎熱。

高溫 嘉義 氣象署

延伸閱讀

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台中暴雨狂炸！太平暴雨圍牆倒、馬路滾滾泥流 女議員下山上演驚魂記

琵琶颱風估明凌晨生成！西半部午後慎防雷陣雨 周六降雨範圍再擴大

西半部山區4日午後防大雨 週末水氣增全台有雨

相關新聞

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

因應物價漲 交通部修法駕照重考講習費調漲、最快年底上路

交通部8日預告「受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法」第8條附表草案，將調升高風險駕駛重新考領駕照的課程費用，機車...

雨區擴大11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

．中央氣象署下午15時20分針對11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（８）日新北、新竹、嘉義、高雄山區及東半部、苗栗至南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

全球華文永續報導獎入圍名單公布 聯合報系16件作品入圍

第九屆《全球華文永續報導獎》今公布入圍名單，今年共徵得來自台灣、香港、馬來西亞、中國大陸、緬甸等地72家媒體與機構、33...

高雄爆發登革熱群聚疫情累積12例 羅一鈞視察：近6日無新增病例

高雄市近日發生本土登革熱群聚疫情，至今累計12例個案。衛福部疾管署代理署長羅一鈞今南下高雄，先前往三民區國家住宅與都市更...

雨區擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時20分針對11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。