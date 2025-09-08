TIPF台灣國際攝影節 美攝影家羅伯法蘭克作品展出

快訊

中央社／ 台北8日電

以「民主的相機」為題，首屆TIPF台灣國際攝影節日前以論壇揭開序幕，明天起將有3主題展覽展出，曾與畫家常玉交好、盼推廣常玉作品的美國已故攝影家法蘭克作品也在其中展出。

TIPF台灣國際攝影節記者會今天舉行，文化部常務次長徐宜君、台北市文化局長蔡詩萍等共襄盛舉。副總統蕭美琴透過預錄影片表示，攝影是跨越國界的語言，讓不同文化、心境連結在一起，希望透過此次活動，台灣除分享自己故事，也邀請國際朋友一起透過影像找到共同價值與未來願景。

台灣國際攝影節總監曹良賓是Lightbox攝影圖書室創辦人，他致詞表示，過去看見台灣的攝影環境不足、本土資料四散、學習資源昂貴等情形，讓本土攝影文化根基日漸流失，2016年成立以台灣為主體，並為所有人開放、非營利的攝影圖書室，希望能以此致力保存、研究，並推廣台灣的攝影。

曹良賓提到，繼去年他們首度舉辦New Wave攝影創作獎鼓勵台灣攝影新秀外，今年舉辦首屆TIPF台灣國際攝影節，預計未來將會是聚焦攝影藝術的國際雙年展會，首屆策畫概念為「民主的相機」，希望致力促進跨文化對話和藝術的民主化，期盼有更多人可以更深刻地認識攝影藝術與台灣。

美國國家藝廊攝影部主任格林諾（SarahGreenough）日前為展會國際論壇訪台，她今天與國立台灣美術館館長陳貺怡互贈攝影專書。陳貺怡期盼國家攝影文化中心與國美館以攝影與世界對話，希望有機會也與美國國家藝廊交流。

首屆TIPF台灣國際攝影節涵蓋3檔展覽，分別為「在我們得獎之後－New Wave台灣新銳攝影創作展」、「親愛的台灣，戶外影像展」，還有已故美國攝影家羅伯．法蘭克（Robert Frank）與合作出版人哈德．史泰德（Gerhard Steidl）為主軸的「史泰德與法蘭克－攝影書與藝術民主化展」。

陳貺怡向中央社記者表示，法蘭克除了是知名攝影家，還是華人畫家常玉的千里馬，他非常欣賞常玉，在50年代曾邀請當時還沒什麼人關注的常玉到美國，還讓常玉住在他家，一起策畫展覽，希望推廣常玉的作品，可惜未有太大效果，常玉後來就回到法國了。

首屆TIPF台灣國際攝影節主題展覽明天起至10月6日登場，地點在台灣當代文化實驗場C-LAB。

