快訊

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

因應物價漲 交通部修法駕照重考講習費調漲、最快年底上路

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部將調升高風險駕駛重新考領駕照的課程費用。示意圖／ingimage
交通部將調升高風險駕駛重新考領駕照的課程費用。示意圖／ingimage

交通部8日預告「受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法」第8條附表草案，將調升高風險駕駛重新考領駕照的課程費用，機車課程從1,800元調漲至2,400元、汽車課程從2,500元調漲至3,600元。預計最快年底上路。

依照道路交通管理處罰條例第67-1條，肇事致人重傷、死亡，或遭吊銷駕照累積滿6年，將受終身不得考領駕駛執照處分，但當年大法官釋字第669號解釋認為，對於因重大違規肇事被吊銷駕照者，應給予改過自新的機會，若在特定年限內未再發生重大違規，可重新考領駕照，因此備有解套方案。

根據草案內容顯示，考量近期基本工資調漲，加上物價上升、水電等營運成本增加，交通部決定調整駕訓相關課程的收費基準。根據規劃，這次調整主要依據人事費、業務費及雜支費等項目進行概算，並參考近三年受訓人數及講習費用，確保符合「使用者付費」的公平原則。

此外，為了讓收費更清楚透明，將也參考《駕訓班管理辦法》第八條中小型車、機車駕照考驗課程的規範，在課程項目中新增「上課時數」欄位，並於備註加註計算方式，讓學員能更明確掌握收費依據。

調整後的新考照課程，包括安全駕駛道德、道路交通法令、安全防禦駕駛、肇事預防與處理、車輛保養，機車課程時數12小時，原費用1,800元，預計修正調漲為2,400元；汽車課程時數18小時，原費用2,500元，預計修正調漲為3,600元；其他公路主管機關指定者另計。

交通部強調，這次調整除反映成本，也希望透過明確化收費方式，讓民眾在報名課程時能有更清楚的預期，避免爭議。

駕照 交通部

延伸閱讀

成大醫學院迎新...警分局入校宣導 談交通也提醒裸聊視訊風險

駕駛肇事致傷亡重考領照費用調漲 交通部：最快年底上路

70歲男斷捨離丟光相機「慘讓大腦退化」老年人整理家產該注意的事

「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫

相關新聞

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

因應物價漲 交通部修法駕照重考講習費調漲、最快年底上路

交通部8日預告「受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法」第8條附表草案，將調升高風險駕駛重新考領駕照的課程費用，機車...

雨區擴大11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

．中央氣象署下午15時20分針對11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（８）日新北、新竹、嘉義、高雄山區及東半部、苗栗至南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

全球華文永續報導獎入圍名單公布 聯合報系16件作品入圍

第九屆《全球華文永續報導獎》今公布入圍名單，今年共徵得來自台灣、香港、馬來西亞、中國大陸、緬甸等地72家媒體與機構、33...

高雄爆發登革熱群聚疫情累積12例 羅一鈞視察：近6日無新增病例

高雄市近日發生本土登革熱群聚疫情，至今累計12例個案。衛福部疾管署代理署長羅一鈞今南下高雄，先前往三民區國家住宅與都市更...

雨區擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時20分針對11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。