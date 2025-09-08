因應物價漲 交通部修法駕照重考講習費調漲、最快年底上路

交通部8日預告「受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法」第8條附表草案，將調升高風險駕駛重新考領駕照的課程費用，機車課程從1,800元調漲至2,400元、汽車課程從2,500元調漲至3,600元。預計最快年底上路。

依照道路交通管理處罰條例第67-1條，肇事致人重傷、死亡，或遭吊銷駕照累積滿6年，將受終身不得考領駕駛執照處分，但當年大法官釋字第669號解釋認為，對於因重大違規肇事被吊銷駕照者，應給予改過自新的機會，若在特定年限內未再發生重大違規，可重新考領駕照，因此備有解套方案。

根據草案內容顯示，考量近期基本工資調漲，加上物價上升、水電等營運成本增加，交通部決定調整駕訓相關課程的收費基準。根據規劃，這次調整主要依據人事費、業務費及雜支費等項目進行概算，並參考近三年受訓人數及講習費用，確保符合「使用者付費」的公平原則。

此外，為了讓收費更清楚透明，將也參考《駕訓班管理辦法》第八條中小型車、機車駕照考驗課程的規範，在課程項目中新增「上課時數」欄位，並於備註加註計算方式，讓學員能更明確掌握收費依據。

調整後的新考照課程，包括安全駕駛道德、道路交通法令、安全防禦駕駛、肇事預防與處理、車輛保養，機車課程時數12小時，原費用1,800元，預計修正調漲為2,400元；汽車課程時數18小時，原費用2,500元，預計修正調漲為3,600元；其他公路主管機關指定者另計。

交通部強調，這次調整除反映成本，也希望透過明確化收費方式，讓民眾在報名課程時能有更清楚的預期，避免爭議。

