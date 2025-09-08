全球華文永續報導獎入圍名單公布 聯合報系16件作品入圍

第九屆《全球華文永續報導獎》今公布入圍名單，今年共徵得來自台灣、香港、馬來西亞、中國大陸、緬甸等地72家媒體與機構、33所學校投稿，計有909件作品參賽，共有 123件作品脫穎而出，其中聯合報系共有「國在山河廢–直擊營建廢棄物毀國土調查報導」等16件作品入圍，涵蓋平面、影片、音頻及融媒體等類別，10月19日頒獎。

《全球華文永續報導獎》號召全球新聞人才，以聯合國永續發展目標為題、結合建設性新聞學方法，挖掘深層議題、提出創新解方。由TVBS信望愛永續基金會主辦，聯合報系永續工作室與世新大學協辦，為亞洲唯一專注於永續發展與建設性新聞的華文新聞獎，2017年創辦。今年賽制仍區分「專業組」與「學生組」，並涵蓋平面、影片、融媒體與音頻等四類型，期望鼓勵媒體多元形式創作，共同回應聯合國SDGs 17項永續發展目標。

主辦單位TVBS信望愛永續基金會董事詹怡宜表示，今年徵件規模持續攀升，顯示永續報導已成為新聞工作者與青年學子的重要議題。入圍作品展現多元關注，從氣候行動、能源轉型、海洋保育，到醫療公平、勞動困境、數位韌性、文化保存、教育正義、與性別議題，都能看到不同世代新聞人的深耕與行動力。全球華文永續報導獎網址：https://www.newsaward.org/News/details/174

聯合報系入圍作品包括

●專業組／平面類 聯合報鄭朝陽、翁唯真、洪敬浤、林媛玲、施鴻基、陳雅玲、黃寅、林佳彣、黃羿馨、黃仲明、洪子凱、劉明岩作品「扭轉高齡化社會下的公廁文化專題追蹤報導」；聯合報鄭朝陽、黃瑞典、洪敬浤、張議晨、蔡維斌、鄭惠仁、陳雅玲、黃于凡、林媛玲 范榮達、林宛諭、葉德正作品「國在山河廢–直擊營建廢棄物毀國土調查報導」；聯合報簡慧珍、洪敬浤、鄭朝陽、林宛諭、謝進盛、戴永華、尤聰光作品「國家級濕地的美麗與哀愁」；聯合報蔡惠萍、張幼芳、葉信菉、孫淑君、袁寬仁、黃瑜萱作品「卓溪黑熊之死–當熊來到家門口」；聯合報系永續工作室梁玉芳、王惠英、邱怡瑄、陳靖宜、蔡宗儒作品「中小企業 ESG：永續轉型最大拼圖」；聯合報侯俐安、游昌樺、黃婉婷、余承翰、曾原信、黃仲裕作品「風機退役潮，綠能垃圾來襲」；聯合報侯俐安、游昌樺、黃婉婷、陳雅玲、賴香珊、謝進盛、李柏澔、鄭朝陽、洪敬浤、王燕華、季相儒、陳正興作品「國土計畫法淪俄羅斯輪盤」。 ●專業組 / 影片類(短) 聯合影音中心游昌樺、侯俐安、余承翰作品「硫動中山樓／硫氣噴發熔解鋼板 中山樓隆起 救樓開 啟地熱契機」 ●專業組 / 影片類(長） 聯合影音中心游昌樺、侯俐安、黃婉婷、余承翰、曾原信、黃仲裕作品「綠電垃圾風暴將至 廢棄風機葉片藏哪？」 ●專業組 / 音頻類 經濟日報林安妮、林語柔、陳煜作品「ESG 永續報告書，你看懂了嗎」 ●專業組 / 融媒體類 聯合報林秀姿、洪欣慈、林奐成、林雨荷、陳志儒、柳佳妘、焦冠儒作品「從毒寶寶到受虐老人 法醫解剖刀下的 4 道社會傷痕」；聯合報林奐成、陳志儒、蘇韋豪、周融聖作品「自辦重劃發財夢：拆解一場開發商套利百億的金錢遊戲」；聯合報陳志儒、柳佳妘作品「你體內也有永世之毒？ 無所不在的 PFAS」；聯合報張幼芳、翁海玲、陳景威、黃瑜萱、薛羽涵、蘇韋豪、劉學聖、黃仲裕、蔡維斌、陳世忠、鄭朝陽、黃瑞典 洪敬浤、張議晨、林伯驊、陳雅玲、林媛玲、范榮達、林宛諭、葉德正作品「國在山河廢–直擊營建廢棄物毀國土調查報導」；聯合報蔡惠萍、游艾玲、蘇韋豪、葉信菉、陳世忠作品「卓溪黑熊之死–開槍護管員的內心告白」；聯合報林奐成、林雨荷、薛羽涵、焦冠儒、周融聖作品「大林蒲最新空汙報告：獨家 AI 分析 PM2.5 單月超標 21 天 國營三廠濃度同步升降」。

