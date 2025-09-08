斯洛伐克爵士女聲攜手德國鋼琴家 9月訪台巡演

曾為斯洛伐克總統、歐洲議會議員等人物演唱的爵士歌手維斯涅芙娃，將與德國鋼琴家莫林聯手，以二重奏組合展開亞洲巡演，24日起將走訪台灣北中南，以爵士風情開啟音樂旅程。

埃斯特．維斯涅芙娃（Ester Wiesnerova）來自斯洛伐克，最初因參加電視歌唱比賽「捷克斯洛伐克好聲音」而受到矚目，曾為斯洛伐克總統、歐洲議會議員以及「魔戒」電影配樂作曲家蕭爾（Howard Shore）演唱。

朱利安．莫林（Julian Moreen）則以其融合爵士與流行風格的演出備受肯定，曾多次受邀來台演出，包括台中爵士音樂節與國家兩廳院夏日爵士派對，深受本地爵士樂迷喜愛，並與台灣流行與爵士樂藝人aDAN薛詒丹、Mandark（樂團Sweet John與I Mean Us成員）跨界合作。

繼在歐洲和美國多場音樂節與爵士俱樂部舉辦演出，以及在斯洛伐克的電台與電視節目亮相後，此次2人首次以二重奏形式展開亞洲巡演，將於9月下旬走訪香港、中國、台灣與泰國，呈現合作專輯「elsewhere…」中的原創作品。

「elsewhere…」中的每首樂曲，皆取材自不同城市的聲音與故事，透過互動與即興演奏，將帶來融合爵士、美國民謠與歐洲詩意的人聲與鋼琴二重奏音樂。

2人合作台灣巡演場次將在24日起跑，陸續於台北、台南、高雄、台中等地演出至29日。

