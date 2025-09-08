快訊

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

斯洛伐克爵士女聲攜手德國鋼琴家 9月訪台巡演

中央社／ 台北8日電

曾為斯洛伐克總統、歐洲議會議員等人物演唱的爵士歌手維斯涅芙娃，將與德國鋼琴家莫林聯手，以二重奏組合展開亞洲巡演，24日起將走訪台灣北中南，以爵士風情開啟音樂旅程。

埃斯特．維斯涅芙娃（Ester Wiesnerova）來自斯洛伐克，最初因參加電視歌唱比賽「捷克斯洛伐克好聲音」而受到矚目，曾為斯洛伐克總統、歐洲議會議員以及「魔戒」電影配樂作曲家蕭爾（Howard Shore）演唱。

朱利安．莫林（Julian Moreen）則以其融合爵士與流行風格的演出備受肯定，曾多次受邀來台演出，包括台中爵士音樂節與國家兩廳院夏日爵士派對，深受本地爵士樂迷喜愛，並與台灣流行與爵士樂藝人aDAN薛詒丹、Mandark（樂團Sweet John與I Mean Us成員）跨界合作。

繼在歐洲和美國多場音樂節與爵士俱樂部舉辦演出，以及在斯洛伐克的電台與電視節目亮相後，此次2人首次以二重奏形式展開亞洲巡演，將於9月下旬走訪香港、中國、台灣與泰國，呈現合作專輯「elsewhere…」中的原創作品。

「elsewhere…」中的每首樂曲，皆取材自不同城市的聲音與故事，透過互動與即興演奏，將帶來融合爵士、美國民謠與歐洲詩意的人聲與鋼琴二重奏音樂。

2人合作台灣巡演場次將在24日起跑，陸續於台北、台南、高雄、台中等地演出至29日。

鋼琴 音樂 斯洛伐克

延伸閱讀

赴台參展「刷存在感」德國盼台帶動半導體產業成長

歐錦賽／德國不敗金身背後秘密！施羅德讚華格納：他讓球隊變得特別

德國一老師請病假16年領乾薪最高逾4200萬元 學校要求病歷證明竟挨告

兩廳院離島跨海圓夢 金門學子快閃國家音樂廳演出驚艷全場

相關新聞

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

因應物價漲 交通部修法駕照重考講習費調漲、最快年底上路

交通部8日預告「受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法」第8條附表草案，將調升高風險駕駛重新考領駕照的課程費用，機車...

雨區擴大11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

．中央氣象署下午15時20分針對11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（８）日新北、新竹、嘉義、高雄山區及東半部、苗栗至南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

全球華文永續報導獎入圍名單公布 聯合報系16件作品入圍

第九屆《全球華文永續報導獎》今公布入圍名單，今年共徵得來自台灣、香港、馬來西亞、中國大陸、緬甸等地72家媒體與機構、33...

高雄爆發登革熱群聚疫情累積12例 羅一鈞視察：近6日無新增病例

高雄市近日發生本土登革熱群聚疫情，至今累計12例個案。衛福部疾管署代理署長羅一鈞今南下高雄，先前往三民區國家住宅與都市更...

雨區擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時20分針對11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。