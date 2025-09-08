斯洛伐克爵士女聲攜手德國鋼琴家 9月訪台巡演
曾為斯洛伐克總統、歐洲議會議員等人物演唱的爵士歌手維斯涅芙娃，將與德國鋼琴家莫林聯手，以二重奏組合展開亞洲巡演，24日起將走訪台灣北中南，以爵士風情開啟音樂旅程。
埃斯特．維斯涅芙娃（Ester Wiesnerova）來自斯洛伐克，最初因參加電視歌唱比賽「捷克斯洛伐克好聲音」而受到矚目，曾為斯洛伐克總統、歐洲議會議員以及「魔戒」電影配樂作曲家蕭爾（Howard Shore）演唱。
朱利安．莫林（Julian Moreen）則以其融合爵士與流行風格的演出備受肯定，曾多次受邀來台演出，包括台中爵士音樂節與國家兩廳院夏日爵士派對，深受本地爵士樂迷喜愛，並與台灣流行與爵士樂藝人aDAN薛詒丹、Mandark（樂團Sweet John與I Mean Us成員）跨界合作。
繼在歐洲和美國多場音樂節與爵士俱樂部舉辦演出，以及在斯洛伐克的電台與電視節目亮相後，此次2人首次以二重奏形式展開亞洲巡演，將於9月下旬走訪香港、中國、台灣與泰國，呈現合作專輯「elsewhere…」中的原創作品。
「elsewhere…」中的每首樂曲，皆取材自不同城市的聲音與故事，透過互動與即興演奏，將帶來融合爵士、美國民謠與歐洲詩意的人聲與鋼琴二重奏音樂。
2人合作台灣巡演場次將在24日起跑，陸續於台北、台南、高雄、台中等地演出至29日。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言