快訊

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

從無助到盼望 沉浸式音樂會感受愛奇兒家庭日常

中央社／ 台北8日電

愛奇兒（Angel）是天使心家族用來稱呼身心障礙孩子的美麗代號，今年10月31日將有1場特別的音樂會，沉浸式體驗愛奇兒家庭從無眠、無助的日常，到因愛重燃盼望，看見生命價值。

「每天早上醒來，就是一場戰鬥。」這是許多愛奇兒孩子父母的心聲，父親每天抱著重達50公斤的孩子奔波，母親徹夜守在病床旁，這些都是愛奇兒家庭每天真實上演的「不可能的任務」。天使心家族基金會副執行長蕭雅雯今天透過新聞稿指出，愛奇兒父母承受的壓力遠超外界想像。

根據統計，50%愛奇兒父母有憂鬱傾向。蕭雅雯說，愛奇兒家長不僅要長時間照顧孩子的日常生活與醫療復健，還要面對社會誤解、孤立與不理解。愛奇兒父母的心理狀態像在走鋼索，既承受恐懼與疲憊，但也從孩子的笑容與日常點滴獲得力量。

一般人難以想像的愛奇兒父母甘苦談，天使心家族基金會將於10月31日晚間透過慈善音樂會，帶領觀眾走進愛奇兒家庭的生命現場，以真實紀錄影像、親身訪談與音樂詮釋，身歷其境感受愛奇兒家庭日常，觀眾能從故事看見生命堅韌，對社會上默默承受重擔的家庭多一點理解與溫柔。

天使心家族基金會執行長林照程表示，愛奇兒家庭每天都在面對接連挑戰，希望觀眾能在這場音樂會中，看見勇氣、被愛感動，帶著新盼望回到自己的生活。音樂會收益將全數投入「愛奇兒家庭服務計畫」，用於心理支持、喘息服務與照護資源，幫助更多家庭獲得力量。

音樂會將在台北市中山堂中正廳舉行。

父母 音樂會

延伸閱讀

遺產4658萬全給看護…老董遺願惹爭議！律師提3點財產分配建議

2680萬房子跟2000萬現金怎麼選？律師「選對不選貴」：我會選擇房子

林孝信基金會首度甄選14位優秀子弟參與交響樂團演出 2新秀特別亮眼

小一生功課寫到太晚 聯絡簿自主「1舉動」父母看完笑翻了

相關新聞

高雄爆發登革熱群聚疫情累積12例 羅一鈞視察：近6日無新增病例

高雄市近日發生本土登革熱群聚疫情，至今累計12例個案。衛福部疾管署代理署長羅一鈞今南下高雄，先前往三民區國家住宅與都市更...

雨區擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時20分針對11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

因應物價漲 交通部修法駕照重考講習費調漲、最快年底上路

交通部8日預告「受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法」第8條附表草案，將調升高風險駕駛重新考領駕照的課程費用，機車...

第二屆環委名單挨批環工集權 彭啓明：勿未審先判

環境部第二屆環評委員名單日前出爐，引發環團強烈反彈，批評環境部長彭啓明讓醫療、公衛、氣候相關專業環委「被消失」，痛批工程...

雨區擴大11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

．中央氣象署下午15時20分針對11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（８）日新北、新竹、嘉義、高雄山區及東半部、苗栗至南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。