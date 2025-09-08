從無助到盼望 沉浸式音樂會感受愛奇兒家庭日常

愛奇兒（Angel）是天使心家族用來稱呼身心障礙孩子的美麗代號，今年10月31日將有1場特別的音樂會，沉浸式體驗愛奇兒家庭從無眠、無助的日常，到因愛重燃盼望，看見生命價值。

「每天早上醒來，就是一場戰鬥。」這是許多愛奇兒孩子父母的心聲，父親每天抱著重達50公斤的孩子奔波，母親徹夜守在病床旁，這些都是愛奇兒家庭每天真實上演的「不可能的任務」。天使心家族基金會副執行長蕭雅雯今天透過新聞稿指出，愛奇兒父母承受的壓力遠超外界想像。

根據統計，50%愛奇兒父母有憂鬱傾向。蕭雅雯說，愛奇兒家長不僅要長時間照顧孩子的日常生活與醫療復健，還要面對社會誤解、孤立與不理解。愛奇兒父母的心理狀態像在走鋼索，既承受恐懼與疲憊，但也從孩子的笑容與日常點滴獲得力量。

一般人難以想像的愛奇兒父母甘苦談，天使心家族基金會將於10月31日晚間透過慈善音樂會，帶領觀眾走進愛奇兒家庭的生命現場，以真實紀錄影像、親身訪談與音樂詮釋，身歷其境感受愛奇兒家庭日常，觀眾能從故事看見生命堅韌，對社會上默默承受重擔的家庭多一點理解與溫柔。

天使心家族基金會執行長林照程表示，愛奇兒家庭每天都在面對接連挑戰，希望觀眾能在這場音樂會中，看見勇氣、被愛感動，帶著新盼望回到自己的生活。音樂會收益將全數投入「愛奇兒家庭服務計畫」，用於心理支持、喘息服務與照護資源，幫助更多家庭獲得力量。

音樂會將在台北市中山堂中正廳舉行。

