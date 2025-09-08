快訊

高雄爆發登革熱群聚疫情累積12例 羅一鈞視察：近6日無新增病例

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
疾管署代理署長羅一鈞（左二）至高雄市視察登革熱防治，並與市長陳其邁（左三）就登革熱疫情防治策略交換意見及提供建議。圖／疾管署提供
疾管署代理署長羅一鈞（左二）至高雄市視察登革熱防治，並與市長陳其邁（左三）就登革熱疫情防治策略交換意見及提供建議。圖／疾管署提供

高雄市近日發生本土登革熱群聚疫情，至今累計12例個案。衛福部疾管署代理署長羅一鈞今南下高雄，先前往三民區國家住宅與都市更新中心興建的「本和安居」社會住宅工地，實地視察環境整頓及登革熱防治作業，隨後拜會高雄市長陳其邁，就登革熱疫情防治策略交換意見及提供建議。羅一鈞將於明天正式接任疾管署長。

羅一鈞說，現在是高雄市登革熱疫情控制的關鍵期，市府團隊在市長陳其邁帶領下，積極防疫，讓本土群聚維持累計12例，其中鼓山區10例、三民區2例，近6日無新增病例。疾管署將持續協調中央部會督導轄管場域，加強落實環境維護管理，疾管署高屏區管制中心同仁也將持續加強高雄市疫情熱區巡察，中央及地方共同合作，控制登革熱疫情。

現仍為登革熱流行季節，各地氣溫偏高且間歇降雨，氣候條件適合病媒蚊生長。羅一鈞指出，登革熱的流行與居家內外環境狀況息息相關，只要環境沒有孳生源，就不會有登革熱。民眾務必落實積水容器「巡、倒、清、刷」，清除家戶內外、工作場域等地的孳生源，及配合政府防治工作，降低病媒蚊密度；進行戶外活動時，務必做好防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。

疾管署提醒，民眾如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史；也請醫師適時使用NS1快速診斷試劑，登革熱病患居家仍須留意防蚊，並特別留意是否出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等登革熱重症警示徵象。

衛福部疾管署代理署長羅一鈞（左二）今南下高雄，前往三民區國家住宅與都市更新中心興建的「本和安居」社會住宅工地，實地視察環境整頓及登革熱防治作業。圖／疾管署提供
衛福部疾管署代理署長羅一鈞（左二）今南下高雄，前往三民區國家住宅與都市更新中心興建的「本和安居」社會住宅工地，實地視察環境整頓及登革熱防治作業。圖／疾管署提供

疫情 登革熱 疾管署

