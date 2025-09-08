調查：台灣青少年安眠藥使用率升 高於歐美

快訊

中央社／ 台北8日電

國衛院分析2014年與2018年國人使用鎮靜安眠藥盛行率，整體改變不大，但青少年使用率自0.42%增至0.8%，且使用率原低於歐美，2018年已超越歐美，非醫療使用比例亦比成年人高。

這項研究是由國家衛生研究院副院長、神經及精神醫學研究中心特聘研究員陳為堅，帶領跨校跨機構團隊進行，對12至64歲國民進行「全國物質使用調查」，分別在2014、2018年訪談1萬7837人及1萬8626人；並分析鎮靜安眠藥使用盛行率，及非經醫師開立使用或使用劑量、頻率比醫囑高的「非醫療使用」盛行率。

調查結果發現，兩波調查在整體鎮靜安眠藥的使用或非醫療使用盛行率，分別約5%和0.7%，沒有顯著變化，但是在不同年齡層與性別中有不同趨勢。

12至17歲青少年部分，在過去1年的鎮靜安眠藥使用盛行率，從2014年的0.42%，顯著上升為2018年的0.80%； 其中的非醫療使用比例，也自38.1%上升至48.8%，更遠高於成年人的12.6%。

成年人部分則有性別差異，成年男性在18至39歲、40至64歲這兩個年齡層中，鎮靜安眠藥使用與非醫療使用的盛行率，都呈現下降趨勢；但是18至39歲的年輕成年女性使用盛行率（2.91%增為3.81%），和40至64歲中年成年女性的非醫療使用盛行率（0.73%增為1.14%），則呈現上升趨勢。

對於青少年使用率增加，陳為堅今天接受中央社記者採訪指出，在全世界都可注意到此問題，推測與3C產品的普及有關；但值得注意的是，國內2014年青少年使用率低於歐美國家，到2018年則超越歐美，且非醫療使用的比例還比成年人高。

陳為堅說明，其實市面上主要兩大類鎮靜安眠藥，因缺乏用於青少年的醫學實證研究，因此包含台灣等許多國家都沒有核准用於青少年失眠，但可能仍有青少年在就醫開藥後，與朋友分享使用。

女性部分，陳為堅表示，進一步分析社會人口學資料發現，增加安眠藥使用的年輕女性中，以教育程度相對較低、單身、目前無工作，或有合併其他物質使用者為主。這群人相對於整體社會，是資源比較少的族群，可能因此難以負擔第一線的認知行為療法、心理諮商等非藥物治療模式。

中年女性用藥者則多為有工作的已婚者，且可能合併有飲酒習慣。陳為堅分析，可能因為此族群生活角色比較複雜，既要扮演妻子、又要扮演專業人員，導致生活如「三明治」，因此透過服用安眠藥及飲酒緩解焦慮及失眠。

調查也發現，鎮靜安眠藥非醫療使用的藥品來源中，來自親朋好友的比例有顯著增加趨勢；而鎮靜安眠藥非醫療使用的動機，都以自我治療為主要原因。

陳為堅指出，這顯示民眾在藥物使用上的需要，但每個人身體狀況不同，即使症狀相似，適用的藥物與劑量可能不一樣，互相分享藥物恐有風險。

