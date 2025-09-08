雨區擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台灣影集《男公館》受邀參加第十七屆年度影視盛會「亞洲影視內容高峰會」，並於「亞洲影視內容試映會」首播片花，成為今年大會五部國際特映作品中唯一的台灣影集。現場獲得來自國際與台灣發行商與平台的熱烈好評。 由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔執導，陳奕擔任製作人，聯合數位文創共同出品的《男公館》，主演張立昂、羅宏正、周予天、林輝瑝、邱偲琹亦到場出席。眾演員與現場國際發行商、平台方及媒體，一起觀賞《男公館》片花全球大首播，主創與演員的分享更將現場氣氛推向高潮。

2025-09-08 14:40