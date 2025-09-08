快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

雨區擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今明天氣不穩定，各地偶有局部短暫降雨，午後慎防大雷雨。聯合報系資料照
今明天氣不穩定，各地偶有局部短暫降雨，午後慎防大雷雨。聯合報系資料照

中央氣象署下午15時20分針對11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（８）日新北、新竹、嘉義、高雄山區及東半部、苗栗至南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨：新北市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。影響時間：08日下午至08日晚上。

氣象署 大雨特報

延伸閱讀

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

塔巴颱風外圍水氣影響 吳德榮：今明午後大雷雨雨區擴大

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 下到晚上

午後熱對流雨彈開轟 從北到南15縣市大雨特報

相關新聞

高雄爆發登革熱群聚疫情累積12例 羅一鈞視察：近6日無新增病例

高雄市近日發生本土登革熱群聚疫情，至今累計12例個案。衛福部疾管署代理署長羅一鈞今南下高雄，先前往三民區國家住宅與都市更...

雨區擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時20分針對11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

第二屆環委名單挨批環工集權 彭啓明：勿未審先判

環境部第二屆環評委員名單日前出爐，引發環團強烈反彈，批評環境部長彭啓明讓醫療、公衛、氣候相關專業環委「被消失」，痛批工程...

遭環團質疑不適任環評委員 簡連貴：本著專業立場善盡責任

環境部第二屆環評委員名單日前出爐，環團今召開記者會，批評名單中部分學者不適任。對此，被指是「風電利益爭議者」的海洋大學河...

《男公館》亞洲影視內容高峰會首播片花 台灣唯一部受邀影集獲全場好評

台灣影集《男公館》受邀參加第十七屆年度影視盛會「亞洲影視內容高峰會」，並於「亞洲影視內容試映會」首播片花，成為今年大會五部國際特映作品中唯一的台灣影集。現場獲得來自國際與台灣發行商與平台的熱烈好評。 由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔執導，陳奕擔任製作人，聯合數位文創共同出品的《男公館》，主演張立昂、羅宏正、周予天、林輝瑝、邱偲琹亦到場出席。眾演員與現場國際發行商、平台方及媒體，一起觀賞《男公館》片花全球大首播，主創與演員的分享更將現場氣氛推向高潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。