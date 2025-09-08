第二屆環委名單挨批環工集權 彭啓明：勿未審先判

環境部第二屆環評委員名單日前出爐，引發環團強烈反彈，批評環境部長彭啓明讓醫療、公衛、氣候相關專業環委「被消失」，痛批工程環工專家集權獨大。環境部長彭啓明指出，環評是專業獨立審查，並嚴格執行委員利益迴避制度，也請環團尊重本部環評委員專業審查能力，不要先有成見未審先判。

彭啓明回應，本屆環評委員現任職於環工（環科、環安）科系人數為7人，與歷屆相比並無不同，同時性別比例依行政院要求應大於40%、改聘席次不得少於二分之一，及必須由遴選委員會遴選後之候選名單中核定聘任，最後勾選時的確是一個相當困難的決定。環評委員是由各界推薦經遴選委員遴選出名單，各界推薦人選本就較多環工背景，經遴選後亦是如此。

彭啓明指出，目前環評工作和過去已不相同，必須著重跨領域整合，單一委員會名單難以涵蓋所有專業面向，為此實務上於專案小組初審或審查會議，已多次彈性加邀1至3位外部專家學者參與，如醫療、公衛、氣候、生態等領域，並配合行政院推動的平行作業機制，於涵蓋都市計畫、土地徵收、野生動物保育或文化資產等議題時，邀請相關主管機關出席會議提供專責意見。

彭啓明說，非常感謝環團的關心，未來將會在個案審查時，在初審或審查會議，多邀請各領域專家，同時相關部會均會提供意見，每次環委均須恪遵利益迴避原則，這是環評的基本規範，環評是專業獨立審查，並嚴格執行委員利益迴避制度，且經專案小組初審丶大會討論合議作出決議，絕不是集權獨斷。

彭啓明強調，環評的精神即「我雖不同意你的意見，但我誓死捍衛你發言的權利」，針對環團意見，仍尊重也請環團尊重環境部環評委員專業審查能力，不要先有成見未審先判，不管在任何崗位上，自己都會努力捍衛，也會尊重每個人的意見表達，也不會放棄任何為台灣發聲的任何機會。

