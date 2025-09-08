中捷藍線高架設計完成期中審查 目標115年土建動工

台中捷運藍線整體開工後，中市府今天表示，持續整合設計資源、加速審查流程，高架段細部設計期中報告於今年8月完成審查，預計年底前完成期末審查，土建工程將朝明年各路段標動工邁進。

台中市政府今天發布新聞稿表示，今年6月26日台中捷運藍線正式整體開工以來，整體進度持續推進；藍線建設時程緊湊，在基本設計階段即針對沿線醫院、學校、商圈等議題進行分析，並與周邊單位協調，盡力降低工程對市民生活影響。

市府捷運工程局長蘇瑞文表示，高架段細部設計於今年5月完成決標後，設計單位利用4個月時間，提送期中設計成果，捷工局立即邀集捷運領域專家及專案管理廠商（PCM）進行聯合審查，減化審查程序並加速完成審查。

蘇瑞文說，聯合審查重點是流程優化、同步審查，對設計品質把關；依據目前進度，預計可於年底前完成細部設計期末審查，隨後辦理招商說明會及公開閱覽，為民國115年度工程發包預先部署。

捷工局說明，中捷藍線全長24.78公里、設有20座車站，路線分為高架與地下兩大區段：

高架段（B1至B8站）：位於海線地區，工程挑戰包括大甲斷層地質風險、沙鹿陸橋改建與台鐵轉乘銜接，以及穿越國道3號、中華路、西濱快速道路等重大設施。

地下段（B9至B20站）：須克服台電特高壓161KV管線遷移、強降雨防護、潛盾穿越高鐵及國道、市場攤商安置、狹窄道路施工、台鐵古蹟保護，以及與台鐵台中站及捷運綠線轉乘等課題，設計介面相當繁複。

蘇瑞文提到，捷運藍線是台中市交通建設重要里程碑，將持續以「設計提速」與「創新引領」為核心，兼顧品質、安全與效能，推動各土建工程路段標於明年開始依序動工，打造更高效、便捷、安全的捷運服務。

