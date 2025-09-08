快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

中捷藍線高架設計完成期中審查 目標115年土建動工

中央社／ 台中8日電

台中捷運藍線整體開工後，中市府今天表示，持續整合設計資源、加速審查流程，高架段細部設計期中報告於今年8月完成審查，預計年底前完成期末審查，土建工程將朝明年各路段標動工邁進。

台中市政府今天發布新聞稿表示，今年6月26日台中捷運藍線正式整體開工以來，整體進度持續推進；藍線建設時程緊湊，在基本設計階段即針對沿線醫院、學校、商圈等議題進行分析，並與周邊單位協調，盡力降低工程對市民生活影響。

市府捷運工程局長蘇瑞文表示，高架段細部設計於今年5月完成決標後，設計單位利用4個月時間，提送期中設計成果，捷工局立即邀集捷運領域專家及專案管理廠商（PCM）進行聯合審查，減化審查程序並加速完成審查。

蘇瑞文說，聯合審查重點是流程優化、同步審查，對設計品質把關；依據目前進度，預計可於年底前完成細部設計期末審查，隨後辦理招商說明會及公開閱覽，為民國115年度工程發包預先部署。

捷工局說明，中捷藍線全長24.78公里、設有20座車站，路線分為高架與地下兩大區段：

高架段（B1至B8站）：位於海線地區，工程挑戰包括大甲斷層地質風險、沙鹿陸橋改建與台鐵轉乘銜接，以及穿越國道3號、中華路、西濱快速道路等重大設施。

地下段（B9至B20站）：須克服台電特高壓161KV管線遷移、強降雨防護、潛盾穿越高鐵及國道、市場攤商安置、狹窄道路施工、台鐵古蹟保護，以及與台鐵台中站及捷運綠線轉乘等課題，設計介面相當繁複。

蘇瑞文提到，捷運藍線是台中市交通建設重要里程碑，將持續以「設計提速」與「創新引領」為核心，兼顧品質、安全與效能，推動各土建工程路段標於明年開始依序動工，打造更高效、便捷、安全的捷運服務。

台鐵 台中捷運

延伸閱讀

機電工程動工...中捷藍線土建工程可望明年動工 力拚2034通車

新北台1高架火燒車 廂型車燒剩骨架

捷運土城樹林線高架段再上網招標 預算加12億至159億

影／新北八里台61轉台64線高架快速道路 小貨車失控翻覆

相關新聞

高雄爆發登革熱群聚疫情累積12例 羅一鈞視察：近6日無新增病例

高雄市近日發生本土登革熱群聚疫情，至今累計12例個案。衛福部疾管署代理署長羅一鈞今南下高雄，先前往三民區國家住宅與都市更...

雨區擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時20分針對11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

第二屆環委名單挨批環工集權 彭啓明：勿未審先判

環境部第二屆環評委員名單日前出爐，引發環團強烈反彈，批評環境部長彭啓明讓醫療、公衛、氣候相關專業環委「被消失」，痛批工程...

遭環團質疑不適任環評委員 簡連貴：本著專業立場善盡責任

環境部第二屆環評委員名單日前出爐，環團今召開記者會，批評名單中部分學者不適任。對此，被指是「風電利益爭議者」的海洋大學河...

《男公館》亞洲影視內容高峰會首播片花 台灣唯一部受邀影集獲全場好評

台灣影集《男公館》受邀參加第十七屆年度影視盛會「亞洲影視內容高峰會」，並於「亞洲影視內容試映會」首播片花，成為今年大會五部國際特映作品中唯一的台灣影集。現場獲得來自國際與台灣發行商與平台的熱烈好評。 由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔執導，陳奕擔任製作人，聯合數位文創共同出品的《男公館》，主演張立昂、羅宏正、周予天、林輝瑝、邱偲琹亦到場出席。眾演員與現場國際發行商、平台方及媒體，一起觀賞《男公館》片花全球大首播，主創與演員的分享更將現場氣氛推向高潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。