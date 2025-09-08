快訊

遭環團質疑不適任環評委員 簡連貴：本著專業立場善盡責任

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
環團上午在立法院舉行記者會，抗議環境部公布第二屆環評委員名單被工程專業壟斷。記者林伯東／攝影
環團上午在立法院舉行記者會，抗議環境部公布第二屆環評委員名單被工程專業壟斷。記者林伯東／攝影

環境部第二屆環評委員名單日前出爐，環團今召開記者會，批評名單中部分學者不適任。對此，被指是「風電利益爭議者」的海洋大學河海工程學系榮譽講座教授簡連貴回應，擔任環評委員都是本著專業立場；環團認為難發揮應有職責台灣大學生態學與演化生物學研究所兼任教授李培芬，亦強調「會把自己該做的事情做好」。

環團今日在立法院召開記者會，點名第二屆環評委員、海大教授簡連貴，質疑他前有四接換會議室的黑箱爭議，加上環保署時期以來已擔任4屆環評委員又再度入選，並不適任。

針對過往會議黑箱爭議，簡連貴回應本報，表示都是按照議事規則做適當處理。對於環團質疑他是「風電利益爭議者」，他強調自己都是本著專業立場，以客觀、公正的態度盡到環評委員應該善盡的責任。

簡連貴說，這次擔任環評委員是榮耀也是責任，希望與環團一起努力，維護台灣的環境永續，並兼顧國家的永續發展。

台灣生態學會理事楊國禎今表示，名單與自然生態系統有關的只有2位，是歷來最少。其中，更有參與生態環保實務的人員質疑，台大教授李培芬根本難發揮應有的職責與義務。

對此，李培芬表示，每個人都有自己的觀念或看法，對於環評各人也都有不同意見。身為環評委員，他會把自己該做的事情做好。

環評 環團 黑箱

