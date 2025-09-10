台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果推出iPhone 17系列手機。圖為iPhone 17 Pro系列。（歐新社）
蘋果推出iPhone 17系列手機。圖為iPhone 17 Pro系列。（歐新社）

蘋果（Apple）最新的iPhone 17系列手機，將於2025年9月12日開放預購，並於9月19日正式發售。為了省荷包，不少果粉會考慮出國購買，《科技玩家》整理了台日美韓泰5國售價，讓大家能一目了然，知道去哪買新機才最划算。

根據蘋果官網的價格，此次新發售的手機，台灣的定價為iPhone 17 29,900元起，iPhone Air 36,900元起，iPhone 17 Pro 39,900元起，iPhone 17 Pro Max 44,900元起。

由於各國的退稅法規不同，且美國各州稅率也不同，再加上當地業者也可能推出獨家優惠，為了讓結果不那麼複雜，本文在比較時將直接以「蘋果官方」的定價為準，再以寫稿當日（2025年9月10日）Google所提供的匯率換算成台幣進行比較。

在比較過後，我們可以發現，台灣人在本次iPhone 17系列價格對比中榮獲「冤大頭」的寶座

從圖中可以發現，在其他4國購買iPhone 17系列的所有機型，幾乎都比台灣要便宜！除了泰國，它僅有iPhone 17的價格低於台灣。

在5國之中，購買iPhone 17最便宜的國家是美國，價格約新台幣24,173元，足足有5727元的價差！至於國人最愛去的日本，其售價與台灣比起來也是「甜甜價」，以備受矚目的iPhone Air來說，在日本買256GB的型號可以便宜4092元，買512GB的型號便宜3906元，最頂級的1TB型號便宜3720元，真的是省很多！

圖／聯合新聞網
圖／聯合新聞網

而5國之中定價最貴的泰國，其iPhone Air比台灣貴了1113元，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max也比台灣貴2000元左右。

圖／聯合新聞網
圖／聯合新聞網

如果想直衝最貴的iPhone 17 Pro Max 2TB型號，美國的售價約為新台幣60,480元，比起台灣72,900元的售價，價差破萬！在南韓、日本買可以節省超過3000元。

所以說，果粉們如果想要購買iPhone 17系列，千萬不要傻傻當「盤子」，還是趁出國的機會購買最為划算。

iPhone 售價 台幣 日本 美國 價差 iPhone 17 iPhone Air 蘋果發表會 2025蘋果發表會

