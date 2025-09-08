駕駛肇事致傷亡重考領照費用調漲 交通部：最快年底上路

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
，交通部今預告修正草案，調整重新考領所需課程費用，機車從原先的1800元漲至2400元，汽車從2500元漲至3600元，最快年底上路。聯合報系資料照

我國部分重大違規肇事吊銷駕照終身不得考照，但若在6至12年期間沒重大違規，就可重新考照，交通部今預告修正草案，調整重新考領所需課程費用，機車從原先的1800元漲至2400元，汽車從2500元漲至3600元，最快年底上路。

根據交通部統計，重新考領駕照的人，2022年71人、2023年68人、2024年58人58人。交通部表示，近3年平均重新考領汽車駕照有90人、機車9人，等於每年有近100人需重新考領駕照。

依照道路交通管理處罰條例第67-1條，肇事致人重傷、死亡，或遭吊銷駕照累積滿6年，將受終身不得考領駕駛執照處分，但當年大法官釋字第669號解釋認為，對於因重大違規肇事被吊銷駕照者，應給予改過自新的機會，若在特定年限內未再發生重大違規，可重新考領駕照，因此備有解套方案。

交通部指出，肇事致人死亡12年內、致人重傷10年內、吊銷駕照案件6年內，若未再有違規，即可重新考領駕照，申請考領時需再參加一定時數的課程，通過後才會給予效期1年的短期駕照，連續6年都未被記點或吊扣，即可領取效期至75歲的駕照。

交通部說明，交通部2006年訂定重新申請考領駕照課程收費表，至今已逾18年未調整，考量基本工資調漲及物價調升，像是水電費用支出增加等因素，原先收費已入不敷出，因此預告修正「受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法」第8條附表草案。

交通部指出，此次修正將機車課程費用從1800元調漲至2400元、汽車課程費用從2500元調漲至3600元，以符合使用者付費公平原則。

交通部表示，汽車上課時數為2.5天、18小時；機車為2天、12小時，課程內容包含安全駕駛道德、道路交通法令、安全防禦駕駛、肇事預防與處理及車輛保養，單一課程每小時收費200元。交通部指出，修正草案預告期60天，期間若未有相關意見，將進行法制作業，最快年底上路。

