2025戰酒黑金龍3.6L金箔酒 最新力作-琥珀蟠龍 震撼登場

戰酒黑金龍金箔酒每年的新品已成為酒界引頸期待的年度盛事。今年，金門酒廠與味丹企業再度攜手，隆重發表「戰酒黑金龍3.6L金箔酒-琥珀蟠龍」。瓶身由國寶級老師傅手工燒製巨無霸立體蟠龍，瓶身龍體再以手工精心描繪琥珀色澤更顯氣勢不凡，靈動生輝的巨龍，搭配瓶中金箔閃耀流轉，盡顯尊貴霸氣，更添收藏價值。

老師傅50年手藝 淬鍊3.6公升蟠龍巨無霸酒瓶

容量達 3.6 公升的蟠龍酒瓶，全由平均年齡超過70歲，卻已投身玻璃製造逾50年的老師傅們手工吹製。烈焰般的窯爐溫度高達攝氏 1200 度，師傅們必須承受50度以上的高溫，反覆翻轉超過3公斤的玻璃膏，才能打造出完整的巨瓶。極度挑戰體力，且一有瑕疵都必須丟掉重來，因此每位老師傅每天僅能完成不到十支。這份極致堅持，成就戰酒黑金龍金箔酒的稀有珍貴。

戰酒黑金龍3.6L金箔酒-琥珀蟠龍。 圖／味丹金酒 提供

匠心彩繪琥珀蟠龍栩栩如生 猶如藝術品

嚴謹打造完成的酒瓶，由經驗超過三十年的工藝師傅純手工繪製，層層上色後高溫燒製，盤旋巨龍的威儀姿態鮮活展現。琥珀色漸層在光影間流轉生輝，龍麟折射出耀眼光芒。瓶身點綴晶瑩剔透的瑞獸琉璃，如寶石般折射出細膩華彩，既是護佑的祥瑞，更象徵尊榮與權威，將整體質感推升至收藏級的奢華境界。搭配霸氣鎮場的獸首造型瓶蓋，與專為此款酒體打造的獨家訂製燈座，專屬配件不僅凸顯出非凡氣勢，更讓整體陳列如同一件鎮場藝術雕塑，盡顯不凡品味。

堅持業界最高標準 台灣唯一9999汽化式食用級純金箔

在原料選擇上始終堅持最高標準，堅持要能完整溯源，所以只挑選源自台灣銀行、經第三方檢測純度達 99.99%的金塊，在無人、無菌的環境中，經真空、汽化製作為奈米般大小，還要經過中國醫藥大學高規格實驗室長年毒物與動物試驗，確保對人體無任何風險才敢入酒，全面為消費者的食用安全把關。這與傳統人工捶打或進口可能摻雜銀、銅等重金屬等來路不明的金箔截然不同，是藏家鑑賞的最高標準，也是戰酒黑金龍金箔酒深受喜愛與信賴的重要原因。

內裝的酒體是承襲黑金剛王室血統的戰酒黑金龍，以「甘、冽、醇、順」口感，征服國際評審挑剔的味蕾，連續三年榮獲舊金山世界烈酒競賽金牌。自然散發水梨與清新花香，入口後梅子、奶油與辛香料層層交織，尾韻悠長柔順，一喝就傾心。

戰酒黑金龍3.6L金箔酒-琥珀蟠龍。 圖／味丹金酒 提供

每瓶均有專屬編號、獨一無二

每瓶均有專屬編號，以限量發行更顯珍貴，非常值得立即入手。自9月15日起，陸續在全家便利商店與全台菸酒專賣店開始預購。

品酒網唐天偉創辦人也分享，他看到商業周刊某期報導，有上市科技公司董事長公開展示3.6L金箔酒的完整收藏時深受震撼，直言就算花更多，只要能入手並收齊，也絕對值得。

【戰酒黑金龍金箔酒3.6L-乙巳蛇】

●內容物：戰酒黑金龍金箔酒3.6L-乙巳蛇乙瓶、鎮場獸首乙個、倒酒器乙個、專屬LED香檳金燈座乙個

●酒精度：46度

●建議售價：10,800元/盒

●購買通路：(實際辦法與價格依通路為準)

• 全家便利商店，客服專線0800-071999

• 各大菸酒專賣店

●商品諮詢專線：0809-091709



瞭解更多: https://lihi.cc/MK6Vd

