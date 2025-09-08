吃播到底有什麼好看？ 研究揭「助你好胃口」緩解孤單寂寞 陪伴進食

看別人吃東西是一種樂趣嗎？研究指出，經常收看美食節目，會讓體內激素分泌。尤其「吃播」（Mukbang）的咀嚼聲療癒、互動有陪伴感，董氏基金會食品營養中心引述2021年發表於「Journal of Medical Internet Research」的報告，觀看吃播並同時進食者，比獨自用餐者攝取更多食物。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，吃播影片的內容會影響飲食行為，當看到他人進食、聽到咀嚼聲音，能激發食欲與味覺想像。對獨居者來說，吃播影片就像是一個陪伴者，可模擬共食情境，緩解孤單與寂寞，多了陪伴感與社交連結。

老年人常見食欲減退、食量減少，有不同程度的厭食現象，漸漸導致肌少症、衰弱、營養不良。許惠玉說，老年性厭食症的成因相當多元，包含生理功能改變、慢性疾病與多重用藥、心理社會因素等。獨居長者因缺乏人際互動、孤獨、備餐困難等，會降低吃東西的欲望，更是老年性厭食症高危險群。

近年來流行的美食吃播，結合了視覺、聽覺享受，以及陪伴與娛樂效果，許惠玉認為，具有潛在的健康價值，可善用吃播輔助改善長者食欲。不過，吃播僅為輔助性工具，非治療手段，需多元介入從根本改善；若持續沒食欲，應即時尋求專業醫療介入。

家中長輩出現輕微短期的食欲下降、無明顯疾病表現時，可嘗試以吃播影片來刺激進食行為。許惠玉提醒，影片主播的進食行為與自身健康狀況可能不同，不可盲目模仿，有疑慮請諮詢專業人員。

●利用吃播輔助進食注意事項：

1.先評估長者健康狀況，選擇健康類型的吃播，避免過度沉迷或養成不健康的飲食習慣。

2.確保攝取足夠的蛋白質與熱量，每餐建議至少攝取一掌心大小的豆魚蛋肉類，搭配主食與蔬果。

3.建議用餐時觀看，10至20分鐘為宜，可營造陪伴感，避免視覺疲勞或沈迷。

4.初期可陪同長輩觀看，觀察反應及效果，適時調整影片選擇，提升照護關係的互動感。

商品推薦