聽新聞
0:00 / 0:00
教師節3天連假將至 國道實施高乘載管制1張圖看懂
教師節3天連假將至，交通部高公局預估將有大量出遊車潮湧入國道，為此，針對各日尖峰方向規畫交通疏導，並搭配匝道儀控、開放路肩，以及實施高乘載管制等交通管理措施。
高公局指出，教師節連假主要疏導措施包含匝道封閉，前2日（9月27日、28日）上午實施時段性國1及國5南入匝道封閉；後2日（9月28日、29日）下午實施時段性國1及國3北入匝道封閉，同時也實施國5北向高乘載管制。
收費措施部分，連假期間（9月27日至29日）採單一費率、國3差別收費及0-5時暫停收費。
高公局表示，因高速公路車速較快，一旦分心或疲勞駕駛，注意力降低恐發生事故，除影響後方車流行進外，也可能引起二次事故，提醒用路人行駛高速公路務必全神貫注、勿疲勞駕駛，遇突發狀況才能及時反應，降低事故發生的風險。
另外，用路人若在患病、服用藥物、疲勞、恍神或分心等狀態下開車，將大幅提高事故發生的機率，呼籲駕駛人行駛高速公路，如有精神狀況不佳情形，除可先駛離高速公路外，也可至國道各服務區的駕駛人休息室休憩後再出發，切勿疲勞駕駛。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言