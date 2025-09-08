教師節3天連假將至 國道實施高乘載管制1張圖看懂

教師節3天連假將至，交通部高公局預估將有大量出遊車潮湧入國道，為此，針對各日尖峰方向規畫交通疏導，並搭配匝道儀控、開放路肩，以及實施高乘載管制等交通管理措施。

高公局指出，教師節連假主要疏導措施包含匝道封閉，前2日（9月27日、28日）上午實施時段性國1及國5南入匝道封閉；後2日（9月28日、29日）下午實施時段性國1及國3北入匝道封閉，同時也實施國5北向高乘載管制。

收費措施部分，連假期間（9月27日至29日）採單一費率、國3差別收費及0-5時暫停收費。

高公局表示，因高速公路車速較快，一旦分心或疲勞駕駛，注意力降低恐發生事故，除影響後方車流行進外，也可能引起二次事故，提醒用路人行駛高速公路務必全神貫注、勿疲勞駕駛，遇突發狀況才能及時反應，降低事故發生的風險。

另外，用路人若在患病、服用藥物、疲勞、恍神或分心等狀態下開車，將大幅提高事故發生的機率，呼籲駕駛人行駛高速公路，如有精神狀況不佳情形，除可先駛離高速公路外，也可至國道各服務區的駕駛人休息室休憩後再出發，切勿疲勞駕駛。

