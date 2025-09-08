中秋推廣海鮮燒烤 漁業署宣傳優惠組合

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

漁業署與各地漁會合作，推出全台海鮮名產燒烤組合，網購就能吃遍台灣海產！漁業署8日宣傳中秋燒烤組合，現場還邀請廚師用漁產組合料理「普羅旺斯龍虎班」與「乾煎吳郭魚佐芒果莎莎醬」兩道菜。漁業署長王茂城強調，除了燒烤以外，魚肉也可乾煎、小卷可以清蒸，都各有不同鮮味。

農業部政務次長黃昭欽表示，中秋佳節將至，是水產正肥美的時刻，網路上除了燒烤常見的牡蠣、文蛤、白蝦與秋刀魚外，包括富含DHA的鯖魚與吳郭魚、膠質滿點的鱸魚下巴與石斑魚丁、海水白蝦與Q彈魷魚可在燒烤時食用，可以透過「買魚去」平台的「中秋專區」購買中秋燒烤組，還加贈虱目魚丸一包。

煎烤煮蒸都好吃

本次燒烤優惠有2組，經典組（999元，免運）內容包括全國漁會的吳郭魚與魷魚、基隆小卷，蘇澳薄鹽鯖魚、新港海水白蝦與興達港鱸魚下巴；豪華組（1499元，免運）則含有全國漁會秋刀魚與魷魚、基隆小卷、新港海水白蝦、蘇澳黑鮪魚腹肉、彌陀蒲燒鰻魚、興達港龍虎石斑魚丁，10日前訂購還有每日限量50組的早鳥優惠。

漁業署強調，近年來包括冷鏈加強、增加小包裝、分切等方式，盼讓全台民眾更即時享有各地海產。

署長王茂城指出，經典組中，今年魷魚產量較少、物以稀為貴，而鯖魚是採用高檔的白腹鯖魚。豪華組的黑鮪魚腹肉佔黑鮪魚20%，若在外採購一公斤至少3千元，相關海產除了能燒烤，也可乾煎、燒烤、清蒸等方式處理。

