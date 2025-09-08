聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統談放寬家庭幫傭條件「1孩也行」 勞動部：研議中
賴清德總統今接受自由時報獨家專訪時表示，針對外籍家庭幫傭政策，將鼓勵勞動部鬆綁申請條件，包含只要1個小孩即可申請外籍家庭幫傭。勞動部表示，相關外籍幫傭政策方向正在持續研議與評估當中。
賴總統於自由時報專訪指出，自蔡英文總統任內到自己上任以來，加薪、減稅、增福利都是持續推動的政策，而目前台灣已有近半人口不用繳稅，目前規定至少3名6歲以下小孩才能申請僱傭，後續將鼓勵勞動部規定企業必須幫本國勞工加薪到一定程度才能申請外籍勞工，同時鬆綁到「1個小孩」即可申請外籍家庭幫傭，釋出婦女勞動力。
勞動部對此表示，協助家庭減輕照顧子女的壓力，是行政院及相關部會長期以來一直持續在努力的目標，勞動部日前也推出育嬰留停的彈性化方案，相關外籍幫傭政策方向都在持續研議與評估當中，也會適時地聆聽各界的意見。
