1歲7月童還不會叫爸媽 醫揭自閉症黃金介入期0至6歲

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹1歲7個月男孩都還無法叫出爸爸、媽媽，求診中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺。醫師提醒，自閉症光譜障礙黃金介入期為0至6歲，應及早就診評估。記者黃羿馨／攝影
新竹1歲7個月男孩都還無法叫出爸爸、媽媽，求診中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺。醫師提醒，自閉症光譜障礙黃金介入期為0至6歲，應及早就診評估。記者黃羿馨／攝影

新竹1歲7個月男孩都還無法叫出爸爸、媽媽，求診中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺，發現孩子除了語言發展慢以外，更有眼神接觸不穩定、人際興趣不足等狀況。醫師提醒，自閉症光譜障礙黃金介入期為0至6歲，應及早就診評估。

王明鈺指出，自閉症有蠻高的遺傳性，但目前還沒有找到確切的基因，無法透過產前檢測得知。如果說家族裡面有自閉症史，也要等孩子出生之後留意他的發展才能下診斷。父母親可以在6個月前以前觀察，如果孩子互動行為比較少：比較少對家人笑、比較少眼神互動，語言發展也比較緩慢，父母可以高度警覺，建議帶孩子就診評估，再決定後續治療。

王明鈺表示，家長是最好的教練和助教、支持者跟引導者，研究指出，自閉症光譜障礙的黃金介入期為0至6歲，其中3歲前更是腦部發展與學習塑形的關鍵時期。家庭是孩子發展的第一個環境，照顧者的回應方式與互動品質，對孩子的社交、語言與情緒調節能力，皆有深遠而直接的影響。

心理師王顗翔補充，自閉特質的孩子常在這些領域發展較慢，也可能出現較高的固著行為，例如反覆轉車輪、排列玩具、看電風扇等，導致在學習新互動或遊戲方式時需要更多引導。因此，鼓勵家長學習適當的介入技巧，共同促進孩子成長。

心理師陳庭萱也表示，自閉特質孩子的教養並非遙不可及，日常生活就是最好的介入時機。家長可先評估孩子目前的能力，再設定合理的互動目標。第一步是進入孩子的「注意力聚光燈」，例如孩子喜歡來回推車，家長可以模仿他的玩法，與他一起「來回、來回」，建立互動橋梁。

陳庭萱說，之後可進一步創造溝通機會，例如不小心撞到孩子的車子，引起反應後說：「哎呀，車子撞倒了！」讓孩子感受到語言與情境的連結。也可以利用需求情境引導語言，例如當孩子想拿餅乾時，家長可先說出「餅乾」，當孩子發出類似聲音，就給予鼓勵，並依孩子能力逐步減少提示、延伸語句長度，循序漸進地發展溝通能力。

新竹 語言 自閉症

