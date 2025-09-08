年用358萬顆「止痛藥」退出台灣 食藥署證實：年底由國產藥接棒

鴉片類止痛藥「奧諾美」過去仰賴進口，年用量約358萬顆，主要用於中重度癌症患者止痛，食藥署公告，待該款藥售罄後，將由國產「鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」接棒，國產藥品與奧諾美成分、劑量與劑型相同，並通過生體相等性試驗，品質符合國際規範，預估今年第4季正式接續供應，確保使用不中斷。

「奧諾美5毫克速效膠囊」屬於鴉片類止痛藥，為第二級管制藥品。過去仰賴進口，適應症為用於需要長期疼痛控制的中重度癌症疼痛病人，由熟悉應用強效鴉片類藥物處理慢性疼痛的專業醫療人員開立，劑量取決於疼痛嚴重程度及病人先前對止痛藥之需求狀況。

食藥署9月1日公告，原輸入銷售之「奧諾美5毫克速效膠囊」售罄後，開始供應販售國產自製「鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」管制藥品，這項變革主要是因應國藥國造政策，以強化藥品供應韌性，確保穩定供應。

食藥署指出，國產自製「鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」預計今年第4季供應販售，並於供售2個月前（於114年9月1日）公布相關銷售資訊。國產「鹽酸羥可酮速效膠囊」的成分、劑量、劑型與「奧諾美5毫克速效膠囊」相同，健保給付價格與本廠銷售價均為每顆13元，病患經濟負擔不變。

食藥署指出，管制藥品製藥工廠自製的國產學名藥藥品，除其生產品質符合藥品優良製造規範（PIC/S GMP）外，也具有與原廠相同之主成分、劑量及劑型，且已透過藥品生體相等性（BE）試驗來證明具有相同療效。

