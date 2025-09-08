慢性咳嗽易被當感冒 醫：成因多、咳4週要注意

慢性咳嗽的背後原因非常多樣化，許多人往往一開始以為只是「感冒還沒好」，拖好久才就醫。醫師指出，慢性咳嗽主要影響中老年女性，可能成因很多，若咳嗽超過4週就要注意。

人體可透過咳嗽反射，清除呼吸道異物或分泌物，但若咳嗽超過8週，即稱為「慢性咳嗽」。根據統計，慢性咳嗽主要是影響中老年人，最常見就醫年齡落在60至69歲，其中又以女性較多。

開業診所胸腔內科醫師蔡哲龍透過新聞稿指出，慢性咳嗽原因包含，慢性鼻炎與慢性鼻竇炎，鼻涕倒流刺激咽喉；氣喘，台灣氣候潮濕會讓塵蟎增多，加上空氣污染等，過敏性咳嗽比例居高不下；慢性氣管炎，可能由長期吸菸或二手菸等造成；氣管擴張症或百日咳、肺結核等感染；賀爾蒙變化也可能有影響。

此外，還有胃食道逆流，可能症狀包含火燒心感覺或喉頭有異物感，甚至嗆咳；環境或職業暴露導致長期處在空氣污染或化學氣體環境中，對呼吸道造成慢性傷害；藥物副作用，例如治療高血壓的血管張力素轉換酶抑制劑（ACEI）就可能引起咳嗽；「菜瓜布肺」間質性肺病等疾病，可能造成乾咳、疲勞與呼吸困難症狀。

「慢性咳嗽是一種跨多專科的問題。」蔡哲龍指出，由一開始就醫到問題解決，可能會拖上一段時間。慢性咳嗽是身體發出的警訊，雖然其中有一部分慢性咳嗽是找不到原因的，也有一部分是難治型，但仍有多數能透過檢查找到治療方向，因此若咳嗽持續超過4週，建議要及早檢查與治療。

維護呼吸道健康，還是要由日常生活著手。蔡哲龍指出，許多慢性咳嗽，與環境、個人習慣息息相關。首先是避免接觸刺激物，如有抽菸，戒菸是最關鍵的一步。減少油煙、化學物質的接觸，也能讓呼吸道減輕負擔。保持室內空氣流通或使用除濕機、空氣清淨機，都能減少過敏誘發的機會。

此外，呼吸道黏膜需要濕潤才能維持防護力，蔡哲龍表示，因此足夠的水分與維生素C、D攝取不可或缺。再加上規律運動與充足睡眠，能提升免疫力。必要的疫苗注射可以減少感染風險。對於需要長時間用聲的族群，適度的語言治療訓練能避免聲帶過度使用造成喉部發炎與過度反應。

商品推薦