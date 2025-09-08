海保署推友善釣具認證制度 盼守護海洋減少海廢

快訊

中央社／ 高雄8日電

海保署今年正式推動「友善釣具」認證制度，即日起開放各界申請認證。海保署希望藉此讓更多業者與釣友投入保育，守護海洋、減少海廢，打造結合自主管理、保育與永續的釣魚文化。

海洋委員會海洋保育署說明，若釣具設計與材質未考量環境影響，仍可能對海洋生態造成壓力，例如脫落浮標、假餌或釣具成為海洋廢棄物

海保署表示，友善釣具認證制度以「減塑」、「減害」、「釋回」與「安全」為核心概念，鼓勵使用可分解或低污染材料、採用降低魚體傷害設計或能提升釣友自身安全性產品。

海保署今天發布新聞稿指出，審查制度是委託台北海洋科技大學執行，設有認證與輔導窗口提供完整協助，另外，申請流程簡便透明，如為釣具相關製造、代理及零售業者，備妥產品、照片、材質說明、使用方式或理念說明等文件，即可提出申請。

海保署表示，通過審查產品可獲海保署「友善釣具」標章認證，搭配貼紙、門市插卡與數位圖檔等行銷推廣素材，將提升產品於實體與線上通路曝光度，有助於業者實現企業社會責任。

海保署說，相關資訊可透過「友善釣魚」LINE官方帳號洽詢，授權作業辦法可至海保署官網查詢。希望更多業者與釣友一起投入保育行動，同時鼓勵業者投入海洋友善產品研發與引進。

