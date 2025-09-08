老年厭食症衝擊健康 用餐看吃播助喚醒長輩食慾

國外期刊今年最新研究顯示，吃播有助提升觀眾對食物風味感知；老年性厭食症衝擊長輩健康，董氏基金會以文獻作為參考依據，建議用餐時觀看10至20分鐘吃播影片，喚醒長輩食慾。

「吃播」是指創作者在鏡頭前享用食物的影片，如家庭料理、外食試吃、文化飲食分享等。隨著YouTube等網路平台與行動裝置普及，吃播在全球快速流行，董氏基金會主任許惠玉今天透過新聞稿表示，雖多數人觀看吃播是娛樂性質，但吃播其實也展現潛在健康價值。

吃播影片誘發進食意願，從4年前就已有相關研究佐證，當年有2篇文獻指出，一邊看吃播一邊吃飯的人，比起獨自用餐的人，吃得更多，也比較不會感到孤單，觀看別人下廚的畫面，也能提升想吃飯意願；直到今年，都還有相關國際文獻發現，看吃播能讓人更能感受到食物美味。

全球有超過1/5長輩有老年性厭食症，也就是因為年紀變大，咀嚼吞嚥困難等生理功能改變、孤獨、憂鬱、失落、自我照顧動機下降，造成胃口變差，進而使肌肉流失、身體變虛弱、營養不良等問題；許惠玉提出適當運用吃播，可能有助於刺激長者食慾、改善進食狀況。

許惠玉建議，輕微短期食慾下降，無明顯疾病表現，可嘗試以吃播刺激食慾，用餐時觀看10至20分鐘為宜，避免沉迷，初期可陪同長輩觀看，觀察反應及效果，適時調整影片選擇，不僅可提升親子照護關係互動，也能即時釐清誤解，影片主播進食行為不可盲目模仿。

替長輩挑選「健康」的吃播影片不能馬虎，許惠玉提醒，吃播影片內容會影響飲食行為，今年有期刊文獻指出，看健康食物吃播會讓人更喜歡、也更願意去吃這類食物；相反地，如果常看高糖、高油或速食吃播影片，會增加對不健康食物的渴望與攝取量。

吃播僅為輔助性工具，非治療手段，許惠玉呼籲，若持續沒食慾，應即時尋求專業醫療介入；透過吃播輔助提升食慾前，應先評估長輩狀況，當長者出現1個月內體重減少超過2%、食慾不振超過2週、吞嚥困難或進食嗆咳、不明原因發燒或肺炎等症狀，應先就醫處理。

