風災特別條例600億元 7億補助12縣市石綿清運

丹娜絲風災導致中南部許多舊石綿建物毀損，環境部今天表示，立法院日前通過新台幣600億元的風災特別條例中，規劃7億元補助苗栗以南、花東等12縣市清運。

立法院會日前三讀通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，經費上限由政院版的560億元，增加為600億元，並納入農業、水利設施與電力、電信系統等9項重建項目。

由於丹娜絲風災導致早期以石綿為建材的房屋因而受損，環境部表示，風災特別條例中，也有編列7億元補助地方政府辦理災害產生石綿瓦廢棄物清理，包含苗栗以南、花東等12縣市皆在補助範圍內。

除此之外，今年由於嘉南地區為丹娜絲的重災區，環境部為協助加速嘉南石綿清運，另外補助7.8億元，年底前台南、嘉義縣市、雲林縣、高雄市新興區都可透過專案申請。

環境部自2023年起，已向行政院申請16億元經費協助石綿清運處理，經費預計將支應至2027年，每年撥補；地方政府除依規定提列配合款外，因應各地民眾排除需求編列自籌款來協助民眾。

根據環境部資料，補助款部分，2023、2024年分別約為4391萬元、4.9億元，今年至今約為2.9億元；地方配合款的部分，近3年分別為1098萬元、1.09億元、5900萬元。

環境部強調，針對石綿源頭管理、清除處理，已協助各縣市建立協助民眾排出機制，地方政府可按照新的財力等級劃分來編列配合款支應；明年原公共建設計畫編列1.25億元，依地方財力不同分別補助地方政府辦理石綿瓦清理，地方政府因應所轄民眾需求，可循例自籌經費支應。

環境部估算，因丹娜絲風災導致的廢棄石綿建材逾1.5萬噸，台南就占約6成；石綿收集之後，會先經過固化再以掩埋方式處理，全台仍有60餘萬噸的餘裕量，足以應付此次因風災而清出的石綿瓦廢棄物。

