快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

影／新任環評委員工程背景比例過半 環團籲納多元專業

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
環團上午在立法院舉行「北中南環團聯合抗議環境部第二屆新任環評委員名單」記者會。指環境部第二屆環評委員名單，被工程專業壟斷。記者林伯東／攝影
環團上午在立法院舉行「北中南環團聯合抗議環境部第二屆新任環評委員名單」記者會。指環境部第二屆環評委員名單，被工程專業壟斷。記者林伯東／攝影

環團上午在立法院舉行「北中南環團聯合抗議環境部第二屆新任環評委員名單」記者會。抗議環境部公布第二屆環評委員名單，批評「工程專業壟斷」。環團指出，21名委員中工程背景者達12人，比例逾半，醫療、公衛及氣候專業卻幾乎消失，與過去歷屆相比出現明顯倒退。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃質疑，全球暖化與極端氣候威脅加劇，環境部長彭啓明卻讓工程學者集權，恐忽視生態與健康風險，要求名單應多元兼顧社會與環境。

環團上午在立法院舉行記者會，抗議環境部公布第二屆環評委員名單被工程專業壟斷。記者林伯東／攝影
環團上午在立法院舉行記者會，抗議環境部公布第二屆環評委員名單被工程專業壟斷。記者林伯東／攝影

環團 環評 環境部

延伸閱讀

民間環工背景環委人數占近6成 環團批史上最專制名單

未納公衛背景環委 醫師籲跨黨派凍結環評會議預算

風災後變垃圾？環境部出手了 未來20MW 以上光電案場、須提抗災計畫

第二屆環評委員名單出爐引發環團反彈 環評委員這樣產生

相關新聞

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

今明午後大雷雨續轟 天氣風險：周三起降雨漸少天氣回穩

出門要帶傘，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，今明午後雷雨仍較明顯，周三起降雨漸少，天氣才回穩。

民間環工背景環委人數占近6成 環團批史上最專制名單

環境部第二屆環評委員名單日前出爐，引發環團強烈反彈，批評環境部長彭啓明讓醫療、公衛、氣候相關專業環委「被消失」，唯獨工程...

節氣「白露」秋老虎尾聲溫差大 中醫師示警：易增氣喘傷肺風險

正值白露，是二十四節氣中的第十五個節氣，此時農作物即將收成，「秋老虎」也將結束，天氣開始轉涼。睿鳴堂中醫診所院長、中醫師...

年用358萬顆「止痛藥」退出台灣 食藥署證實：年底由國產藥接棒

鴉片類止痛藥「奧諾美」過去仰賴進口，年用量約358萬顆，主要用於中重度癌症患者止痛，食藥署公告，待該款藥售罄後，將由國產...

「血月」凌晨登場 南瀛天文館千人直擊直播點閱破10萬

各地天文迷1千多人今天凌晨齊聚台南大內南瀛天文館，觀賞「血月奇景」月全食，天文館昨晚就開始在館前廣場舉辦觀測活動，架設多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。