影／新任環評委員工程背景比例過半 環團籲納多元專業

環團上午在立法院舉行「北中南環團聯合抗議環境部第二屆新任環評委員名單」記者會。抗議環境部公布第二屆環評委員名單，批評「工程專業壟斷」。環團指出，21名委員中工程背景者達12人，比例逾半，醫療、公衛及氣候專業卻幾乎消失，與過去歷屆相比出現明顯倒退。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃質疑，全球暖化與極端氣候威脅加劇，環境部長彭啓明卻讓工程學者集權，恐忽視生態與健康風險，要求名單應多元兼顧社會與環境。 環團上午在立法院舉行記者會，抗議環境部公布第二屆環評委員名單被工程專業壟斷。記者林伯東／攝影

