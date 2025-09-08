未納公衛背景環委 醫師籲跨黨派凍結環評會議預算

日前環境部第二屆環評委員名單出爐，環團批評環境部長彭啓明圈選環委無任何醫療公衛背景專家，籲請跨黨派立委，共同凍結環境部的環評會議等預算。

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文指出，環境影響評估的最低要求，為保障易受環境汙染傷害的國民的健康，最終的目的則為保護地球生態的健康。近10多年來爆發了各種的新興傳染病之後，人們逐漸認識了「健康一體」的重要性。健康一體就是人類的健康、動物的健康、與環境的健康息息相關。

錢建文表示，環境影響評估以環境工程的科學作為基礎工具，最終的決策則須依靠人民的健康與生態的影響的價值判斷，因此沒有跨專業的委員，就是違背環評立法精神的違法行政。

彰化基督教醫院婦產部主治醫師、台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃指出，這份爭議名單上的新遴選出來環委們自動請辭，免得環評委員會淪為「環境工程聯誼同樂會」，籲請立法院跨黨派立委在今年第4會期內，聯手凍結環境部的環評會議等預算，但也另請立法院增編預算，督責環境部增設健康／公衛辦公室，以及衛福部增設淨零醫院推動及氣候健康辦公室。

葉光芃強調，提出這份環委任命名單的彭啓明，沒有資格代表台灣出席即將在年底舉辦的COP 30，也沒有資格當國家氣候變遷對策委員會執行秘書，彭部長應自動請辭國家氣候變遷對策委員會執行秘書一職。

