快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

聽新聞
0:00 / 0:00

未納公衛背景環委 醫師籲跨黨派凍結環評會議預算

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環團批評環境部長彭啓明圈選環委無任何醫療公衛背景專家，籲請跨黨派立委，共同凍結環境部的環評會議等預算。記者李柏澔／攝影
環團批評環境部長彭啓明圈選環委無任何醫療公衛背景專家，籲請跨黨派立委，共同凍結環境部的環評會議等預算。記者李柏澔／攝影

日前環境部第二屆環評委員名單出爐，環團批評環境部長彭啓明圈選環委無任何醫療公衛背景專家，籲請跨黨派立委，共同凍結環境部的環評會議等預算。

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文指出，環境影響評估的最低要求，為保障易受環境汙染傷害的國民的健康，最終的目的則為保護地球生態的健康。近10多年來爆發了各種的新興傳染病之後，人們逐漸認識了「健康一體」的重要性。健康一體就是人類的健康、動物的健康、與環境的健康息息相關。

錢建文表示，環境影響評估以環境工程的科學作為基礎工具，最終的決策則須依靠人民的健康與生態的影響的價值判斷，因此沒有跨專業的委員，就是違背環評立法精神的違法行政。

彰化基督教醫院婦產部主治醫師、台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃指出，這份爭議名單上的新遴選出來環委們自動請辭，免得環評委員會淪為「環境工程聯誼同樂會」，籲請立法院跨黨派立委在今年第4會期內，聯手凍結環境部的環評會議等預算，但也另請立法院增編預算，督責環境部增設健康／公衛辦公室，以及衛福部增設淨零醫院推動及氣候健康辦公室。

葉光芃強調，提出這份環委任命名單的彭啓明，沒有資格代表台灣出席即將在年底舉辦的COP 30，也沒有資格當國家氣候變遷對策委員會執行秘書，彭部長應自動請辭國家氣候變遷對策委員會執行秘書一職。

環評 環境部

延伸閱讀

第二屆環評委員名單出爐引發環團反彈 環評委員這樣產生

政大辦氣候財務評鑑

超商公告「歡迎吹冷氣」彭啓明直呼感動 曝環境部推Cool Map

風電業擬在宜蘭設14部機 彭啓明：不鼓勵不支持

相關新聞

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

今明午後大雷雨續轟 天氣風險：周三起降雨漸少天氣回穩

出門要帶傘，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，今明午後雷雨仍較明顯，周三起降雨漸少，天氣才回穩。

民間環工背景環委人數占近6成 環團批史上最專制名單

環境部第二屆環評委員名單日前出爐，引發環團強烈反彈，批評環境部長彭啓明讓醫療、公衛、氣候相關專業環委「被消失」，唯獨工程...

節氣「白露」秋老虎尾聲溫差大 中醫師示警：易增氣喘傷肺風險

正值白露，是二十四節氣中的第十五個節氣，此時農作物即將收成，「秋老虎」也將結束，天氣開始轉涼。睿鳴堂中醫診所院長、中醫師...

年用358萬顆「止痛藥」退出台灣 食藥署證實：年底由國產藥接棒

鴉片類止痛藥「奧諾美」過去仰賴進口，年用量約358萬顆，主要用於中重度癌症患者止痛，食藥署公告，待該款藥售罄後，將由國產...

「血月」凌晨登場 南瀛天文館千人直擊直播點閱破10萬

各地天文迷1千多人今天凌晨齊聚台南大內南瀛天文館，觀賞「血月奇景」月全食，天文館昨晚就開始在館前廣場舉辦觀測活動，架設多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。