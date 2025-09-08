婦人視力模糊誤以為白內障復發 查出破孔性視網膜剝離
台中64歲李姓婦人去年在診所做白內障手術，今年5月視力模糊越來越嚴重，親朋好友都說是應是續發性白內障，不用太在意，她拖延一個月才到診所檢查，出現視網膜剝離症狀緊急轉診至童綜合醫院，眼科楊啓蘭醫師評估為慢性破孔性視網膜剝離，進行玻璃體切除併增生膜移除手術，術後才逐漸恢復視力。
童綜合醫院眼科楊啓蘭醫師表示，破孔性視網膜剝離好發於50歲以上的中老年人，通常發生1至2周內進行玻璃體切除手術都能夠獲得視力良好的恢復，網膜貼合成功率超過9成。
楊啓蘭醫師說，民眾常以訛傳訛關於視網膜剝離手術後必須保持趴臥3個月的說法，造成許多病患對手術治療望而卻步，錯失黃金治療時間。但臨床上很多病患的破孔是在正上方或側邊，反而術後保持側臥或正立的效果更好。
因為醫療技術進步，也無須長期保持一定姿勢，可進行灌注矽油代替氣體，減少保持特定姿勢的時間。對於不容易長期保持特定姿勢的老年族群，或是無法請長假休養的上班族，都是最佳的治療選擇。
醫師呼籲民眾若出現任何眼睛不適症狀，應就醫檢查，誤自行猜測或隨意使用眼藥水，避免延宕就醫而錯過黃金治療期。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言