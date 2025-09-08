婦人視力模糊誤以為白內障復發 查出破孔性視網膜剝離

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一名婦人視力模糊誤以為白內障復發，轉診到醫院查出是破孔性視網膜剝離，(受檢者非個案本人)。圖／童綜合醫院提供
一名婦人視力模糊誤以為白內障復發，轉診到醫院查出是破孔性視網膜剝離，(受檢者非個案本人)。圖／童綜合醫院提供

台中64歲李姓婦人去年在診所做白內障手術，今年5月視力模糊越來越嚴重，親朋好友都說是應是續發性白內障，不用太在意，她拖延一個月才到診所檢查，出現視網膜剝離症狀緊急轉診至童綜合醫院，眼科楊啓蘭醫師評估為慢性破孔性視網膜剝離，進行玻璃體切除併增生膜移除手術，術後才逐漸恢復視力。

童綜合醫院眼科楊啓蘭醫師表示，破孔性視網膜剝離好發於50歲以上的中老年人，通常發生1至2周內進行玻璃體切除手術都能夠獲得視力良好的恢復，網膜貼合成功率超過9成。

楊啓蘭醫師說，民眾常以訛傳訛關於視網膜剝離手術後必須保持趴臥3個月的說法，造成許多病患對手術治療望而卻步，錯失黃金治療時間。但臨床上很多病患的破孔是在正上方或側邊，反而術後保持側臥或正立的效果更好。

因為醫療技術進步，也無須長期保持一定姿勢，可進行灌注矽油代替氣體，減少保持特定姿勢的時間。對於不容易長期保持特定姿勢的老年族群，或是無法請長假休養的上班族，都是最佳的治療選擇。

醫師呼籲民眾若出現任何眼睛不適症狀，應就醫檢查，誤自行猜測或隨意使用眼藥水，避免延宕就醫而錯過黃金治療期。

手術 醫師 視網膜

