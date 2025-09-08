因應丹娜絲及728豪雨災害 中華郵政提供保單借款及房屋修繕貸款優惠

因應丹娜絲颱風及728豪雨災害，中華郵政宣布，自今年9月15日至12月31日止，提供苗栗、中彰投、雲嘉南、高屏、花東等受災地區，提供保單借款及房屋修繕貸款優惠專案，有需求民眾可至各地郵局申請，房屋修繕貸款請洽各房貸經辦局。

中華郵政說明，因應丹娜絲颱風及728豪雨災害，秉持以客為尊的關懷精神，自9月15日起至12月31日止，為台南、高雄、嘉義（縣）市、屏東、台中、苗栗、彰化、南投、雲林、台東及花蓮等受災地區，提供保單借款和房屋修繕貸款優惠專案。

若要保單借款，郵政壽險保戶須檢附保險單、要保人、被保險人身分證明文件及受災證明文件，如災害現場照片、警察、消防機關或村、里長證明文件等。

新增的保單借款免息6個月，借款優惠期間屆滿後，未償還借款自動回復適用該保單當時的借款利率；同一保單借款上限為新台幣20萬元。

若需申請房屋修繕貸款，借款人需年滿18歲以上，68歲以下，且具完全行為能力，須提供本人、配偶、父母、子女或兄弟姊妹所有的房屋及其基地，位於天然災害地區內，或提供其他位於非天然災害地區內的房地為擔保品，且所提供抵押的擔保品經鑑價具相當價值者。

借款人須檢附本人身分證正本、受災房屋權狀影本，以及受災地區政府機關（構）、鄉（鎮、市、區）公所、直轄市山地原住民區公所或村里長出具的受災證明文件；借款期間7年，額度20萬元至50萬元，且前6個月貸款零利率，本金緩繳，利息免息。

中華郵政表示，有需求的民眾可至各地郵局申請，房屋修繕貸款請洽各房貸經辦局，中華郵政並提供24小時客服專線（0800-700-365），可善加利用。 中華郵政宣佈，自今年9月15日至12月31日止，提供丹娜絲颱風及728豪雨災害的受災戶保單借款及房屋修繕貸款優惠專案。圖／中華郵政提供

