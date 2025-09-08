快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

聽新聞
0:00 / 0:00

因應丹娜絲及728豪雨災害 中華郵政提供保單借款及房屋修繕貸款優惠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
丹娜絲颱風及後續豪雨，台南廢棄物清運成為亟待處理的問題。圖／民進黨立委陳亭妃辦公室提供
丹娜絲颱風及後續豪雨，台南廢棄物清運成為亟待處理的問題。圖／民進黨立委陳亭妃辦公室提供

因應丹娜絲颱風及728豪雨災害，中華郵政宣布，自今年9月15日至12月31日止，提供苗栗、中彰投、雲嘉南、高屏、花東等受災地區，提供保單借款及房屋修繕貸款優惠專案，有需求民眾可至各地郵局申請，房屋修繕貸款請洽各房貸經辦局。

中華郵政說明，因應丹娜絲颱風及728豪雨災害，秉持以客為尊的關懷精神，自9月15日起至12月31日止，為台南、高雄、嘉義（縣）市、屏東、台中、苗栗、彰化、南投、雲林、台東及花蓮等受災地區，提供保單借款和房屋修繕貸款優惠專案。

若要保單借款，郵政壽險保戶須檢附保險單、要保人、被保險人身分證明文件及受災證明文件，如災害現場照片、警察、消防機關或村、里長證明文件等。

新增的保單借款免息6個月，借款優惠期間屆滿後，未償還借款自動回復適用該保單當時的借款利率；同一保單借款上限為新台幣20萬元。

若需申請房屋修繕貸款，借款人需年滿18歲以上，68歲以下，且具完全行為能力，須提供本人、配偶、父母、子女或兄弟姊妹所有的房屋及其基地，位於天然災害地區內，或提供其他位於非天然災害地區內的房地為擔保品，且所提供抵押的擔保品經鑑價具相當價值者。

借款人須檢附本人身分證正本、受災房屋權狀影本，以及受災地區政府機關（構）、鄉（鎮、市、區）公所、直轄市山地原住民區公所或村里長出具的受災證明文件；借款期間7年，額度20萬元至50萬元，且前6個月貸款零利率，本金緩繳，利息免息。

中華郵政表示，有需求的民眾可至各地郵局申請，房屋修繕貸款請洽各房貸經辦局，中華郵政並提供24小時客服專線（0800-700-365），可善加利用。

中華郵政宣佈，自今年9月15日至12月31日止，提供丹娜絲颱風及728豪雨災害的受災戶保單借款及房屋修繕貸款優惠專案。圖／中華郵政提供
中華郵政宣佈，自今年9月15日至12月31日止，提供丹娜絲颱風及728豪雨災害的受災戶保單借款及房屋修繕貸款優惠專案。圖／中華郵政提供

房屋 中華郵政 丹娜絲颱風

延伸閱讀

社會最堅強後盾 丹娜絲風災台南逾2萬人次志工投入救援

丹娜絲風災嘉縣漁業停電受損補助申請　9/1截止

玉山寶光聖堂捐贈200萬 台南丹娜絲風災專戶累計1.7億

丹娜絲毀損13.5萬片光電板 彭啟明：廠商提清除計畫盼延9月5日

相關新聞

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

今明午後大雷雨續轟 天氣風險：周三起降雨漸少天氣回穩

出門要帶傘，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，今明午後雷雨仍較明顯，周三起降雨漸少，天氣才回穩。

民間環工背景環委人數占近6成 環團批史上最專制名單

環境部第二屆環評委員名單日前出爐，引發環團強烈反彈，批評環境部長彭啓明讓醫療、公衛、氣候相關專業環委「被消失」，唯獨工程...

節氣「白露」秋老虎尾聲溫差大 中醫師示警：易增氣喘傷肺風險

正值白露，是二十四節氣中的第十五個節氣，此時農作物即將收成，「秋老虎」也將結束，天氣開始轉涼。睿鳴堂中醫診所院長、中醫師...

年用358萬顆「止痛藥」退出台灣 食藥署證實：年底由國產藥接棒

鴉片類止痛藥「奧諾美」過去仰賴進口，年用量約358萬顆，主要用於中重度癌症患者止痛，食藥署公告，待該款藥售罄後，將由國產...

「血月」凌晨登場 南瀛天文館千人直擊直播點閱破10萬

各地天文迷1千多人今天凌晨齊聚台南大內南瀛天文館，觀賞「血月奇景」月全食，天文館昨晚就開始在館前廣場舉辦觀測活動，架設多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。