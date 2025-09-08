快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

《男公館》亞洲影視內容高峰會首播片花 台灣唯一部受邀影集獲全場好評

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《男公館》主演周予天（左起）、林輝瑝、陳奕、邱偲琹、張立昂、羅宏正受邀參加第17屆年度影視盛會「亞洲影視內容高峰會」。圖／聯合數位文創提供
《男公館》主演周予天（左起）、林輝瑝、陳奕、邱偲琹、張立昂、羅宏正受邀參加第17屆年度影視盛會「亞洲影視內容高峰會」。圖／聯合數位文創提供

台灣影集《男公館》受邀參加第十七屆年度影視盛會「亞洲影視內容高峰會」，並於「亞洲影視內容試映會」首播片花，成為今年大會五部國際特映作品中唯一的台灣影集。現場獲得來自國際與台灣發行商與平台的熱烈好評。

由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔執導，陳奕擔任製作人，聯合數位文創共同出品的《男公館》，主演張立昂、羅宏正、周予天、林輝瑝、邱偲琹亦到場出席。眾演員與現場國際發行商、平台方及媒體，一起觀賞《男公館》片花全球大首播，主創與演員的分享更將現場氣氛推向高潮。

《男公館》製作人兼主演陳奕與張立昂。圖／聯合數位文創提供
《男公館》製作人兼主演陳奕與張立昂。圖／聯合數位文創提供

導演郝心翔首次公開實景搭建縮時攝影，演員陳奕首次擔任製作人表示，能與幕前幕後夥伴一起奮鬥，感到非常幸福。演員們也分享了拍戲的趣事。張立昂提到，這次的霸總演出讓他很有成就感。周予天則分享，演戲與唱歌、主持有很大的不同，就是「讓自己消失」進入角色。《男公館》的男演員們也卯足全力健身，邱偲琹爆料，大家曾拿她當負重來比賽伏地挺身，最後由周予天奪冠。邱偲琹也感性表示，從小就很羨慕有哥哥的感覺，這次的演出讓她彷彿多了許多哥哥。

羅宏正也分享新角色有許多動作戲，長髮造型檔住了部分視線也給他增添了難度，但完成後感到很過癮。林輝瑝則認為，他飾演的角色雖然狼狽，卻也真實，很喜歡這個角色。此外，張立昂和周予天也展現語文能力，讓外國的貴賓更了解《男公館》。

此外，監製辛誌諭說到將組即時男團，計畫未來舉辦粉絲見面會。監製張正芬表示《男公館》從去年前進東京影視節到今年香港影視節，本月也將受邀參加釜山影展，成功的創造國際聲量，也讓這部作品在尚未播出前，就已備受矚目與期待。

影視 陳奕 成功

延伸閱讀

剛得金鐘獎 范瑞君買靈骨塔遭詐騙損失這金額下場好慘

「男公館」練到肌肉充血 周予天禁水24hr露壯肌白忙一場

從哪吒2到流浪地球…貴安超級計算中心 影視渲染大本營

貴州貴安超算中心 影視渲染大本營

相關新聞

高雄爆發登革熱群聚疫情累積12例 羅一鈞視察：近6日無新增病例

高雄市近日發生本土登革熱群聚疫情，至今累計12例個案。衛福部疾管署代理署長羅一鈞今南下高雄，先前往三民區國家住宅與都市更...

雨區擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時20分針對11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

第二屆環委名單挨批環工集權 彭啓明：勿未審先判

環境部第二屆環評委員名單日前出爐，引發環團強烈反彈，批評環境部長彭啓明讓醫療、公衛、氣候相關專業環委「被消失」，痛批工程...

遭環團質疑不適任環評委員 簡連貴：本著專業立場善盡責任

環境部第二屆環評委員名單日前出爐，環團今召開記者會，批評名單中部分學者不適任。對此，被指是「風電利益爭議者」的海洋大學河...

《男公館》亞洲影視內容高峰會首播片花 台灣唯一部受邀影集獲全場好評

台灣影集《男公館》受邀參加第十七屆年度影視盛會「亞洲影視內容高峰會」，並於「亞洲影視內容試映會」首播片花，成為今年大會五部國際特映作品中唯一的台灣影集。現場獲得來自國際與台灣發行商與平台的熱烈好評。 由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔執導，陳奕擔任製作人，聯合數位文創共同出品的《男公館》，主演張立昂、羅宏正、周予天、林輝瑝、邱偲琹亦到場出席。眾演員與現場國際發行商、平台方及媒體，一起觀賞《男公館》片花全球大首播，主創與演員的分享更將現場氣氛推向高潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。