《男公館》亞洲影視內容高峰會首播片花 台灣唯一部受邀影集獲全場好評

台灣影集《男公館》受邀參加第十七屆年度影視盛會「亞洲影視內容高峰會」，並於「亞洲影視內容試映會」首播片花，成為今年大會五部國際特映作品中唯一的台灣影集。現場獲得來自國際與台灣發行商與平台的熱烈好評。

由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔執導，陳奕擔任製作人，聯合數位文創共同出品的《男公館》，主演張立昂、羅宏正、周予天、林輝瑝、邱偲琹亦到場出席。眾演員與現場國際發行商、平台方及媒體，一起觀賞《男公館》片花全球大首播，主創與演員的分享更將現場氣氛推向高潮。

《男公館》製作人兼主演陳奕與張立昂。圖／聯合數位文創提供

導演郝心翔首次公開實景搭建縮時攝影，演員陳奕首次擔任製作人表示，能與幕前幕後夥伴一起奮鬥，感到非常幸福。演員們也分享了拍戲的趣事。張立昂提到，這次的霸總演出讓他很有成就感。周予天則分享，演戲與唱歌、主持有很大的不同，就是「讓自己消失」進入角色。《男公館》的男演員們也卯足全力健身，邱偲琹爆料，大家曾拿她當負重來比賽伏地挺身，最後由周予天奪冠。邱偲琹也感性表示，從小就很羨慕有哥哥的感覺，這次的演出讓她彷彿多了許多哥哥。

羅宏正也分享新角色有許多動作戲，長髮造型檔住了部分視線也給他增添了難度，但完成後感到很過癮。林輝瑝則認為，他飾演的角色雖然狼狽，卻也真實，很喜歡這個角色。此外，張立昂和周予天也展現語文能力，讓外國的貴賓更了解《男公館》。

此外，監製辛誌諭說到將組即時男團，計畫未來舉辦粉絲見面會。監製張正芬表示《男公館》從去年前進東京影視節到今年香港影視節，本月也將受邀參加釜山影展，成功的創造國際聲量，也讓這部作品在尚未播出前，就已備受矚目與期待。

