節氣「白露」秋老虎尾聲溫差大 中醫師示警：易增氣喘傷肺風險

正值白露，是二十四節氣中的第十五個節氣，此時農作物即將收成，「秋老虎」也將結束，天氣開始轉涼。睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說，白露時節最容易傷肺陰，容易出現咳嗽、鼻子乾燥等呼吸道症狀，同時也可能出現嘴唇乾、皮膚乾、喉嚨乾、大便乾等症狀，並容易引發過敏性鼻炎、咳嗽、哮喘、氣喘等，需多提高警覺。

吳宛容說，秋季氣候忽冷忽熱，早晚溫差大，易發感冒，而感冒是引起慢性咳嗽的重要原因，特別是有慢性支氣管炎、慢性阻塞性肺病、肺纖維化等慢性呼吸系統疾病的患者最容易因感冒復發而加重，中醫治療上以「潤燥」為主，藥材使用養陰生津藥，如麥門冬、沙參、石斛、百合等都屬於常用的藥材。

初秋早晚涼、中午熱，出門應多帶件外套，早晚涼時披件外套，也有利於預防秋季溫差大引起的慢性久咳。吳宛容指出，臨床上天氣冷熱劇變的確會誘發過敏症狀，尤其是氣喘日益增加，原因分為二種，一是呼吸道慢性發炎，引起呼吸道上層粘膜腫脹，使得呼吸道變窄，造成呼吸道困難開始喘；另一種是呼吸道對過敏原產生強烈反應，如香菸、冷空氣等刺激物接觸後，就引起氣喘發作，此種的防治主要在於避免刺激物的接觸。

目前西醫用藥主要以吸入性類固醇及支氣管擴張劑等有效緩解，但許多人在症狀消失後幾年又會復發，中醫師會依不同的哮喘特性與病人的體質來開立中藥，並且分階段性來治療。

她說明，「急性期」加入宣肺、降氣、化痰的中藥，以減輕患者喘鳴咳嗽的症狀；「緩解期」時加入健脾補氣中藥來增強患者的抵抗力與調整免疫系統，避免患者反覆感冒而誘發氣喘，並減緩支氣管的過度反應，中醫介入治療的目的在於降低使用支氣管擴張劑的頻率，並且減緩氣喘發作的症狀。

吳宛容表示，當自覺呼吸不順時，不妨試著噘嘴式呼吸，即是先吸一口長氣後，嘴巴像吹蠟燭一樣噘起，之後再慢慢吐氣，重點是要使吐氣的時間比吸氣的時間還要長，才能減輕呼吸不適的症狀，如果支氣管擴張劑用完時，可到浴室開大量熱水吸取水蒸氣，可讓氣管擴張，氣管可得到舒緩，如果氣喘還壓不下來，就要盡速掛急診治療。

為緩解氣喘，平時可以做穴位敲擊，特別是敲打「足少陰腎經」的下半段，位置在大腿、小腿的內側，根據中醫五行原理，五臟的循環有一定原則，所謂「肝、心、脾、肺、腎」，氣喘屬於肺的系統，然而肺經接著是腎經，肺系統的下游是腎經。

換句話說，下游的網路若是不通暢，自然會影響上游的肺經網路，而腎主納氣，藉由刺激腎經的運行，腎的經絡，起於足小趾，經足心、內踝，沿下肢內側內緣，經腹部、腎臟、膀胱。另一支經腹部、胸部正中線旁，喉嚨，到達舌根。左右各有一條。將有助於減輕呼吸道的敏感反應，而腎經的要穴如湧泉穴、太谿穴、照海穴、陰谷穴等更要加強，左腿敲五分鐘，右腿也敲五分鐘，將有助於改善氣喘頻率的發生。

