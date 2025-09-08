聽新聞
0:00 / 0:00
「血月」凌晨登場 南瀛天文館千人直擊直播點閱破10萬
各地天文迷1千多人今天凌晨齊聚台南大內南瀛天文館，觀賞「血月奇景」月全食，天文館昨晚就開始在館前廣場舉辦觀測活動，架設多台望遠鏡供民眾觀賞，也以YouTube4小時直播，超過10萬人次上線，加上對網路媒體引用累計觀看人次突破60萬。
南瀛天文館表示，雖然天象在深夜，但天候良好，現場與線上觀眾都能完整見證血月降臨的壯麗過程。
市長黃偉哲說，月全食雖然在星期一凌晨上班上課日，但民眾熱情不減，上千名遊客一同仰望星空。許多攝影愛好者也拍下夢幻的紅色月全食美照，社群平台瞬間被洗版，顯示出全民對天文奇景的高度關注與熱愛。
教育局長鄭新輝指出，南瀛天文館是南台灣設備最完善、最適合觀星的場域。此次活動不僅提供現場民眾望遠鏡實際體驗，館內更同步架設專業觀測儀器，結合即時直播與互動解說，全台各地的觀眾也能一同參與。直播最高同時在線人數3千人，大眾對天文館專業團隊生動講解肯定，讓科普教育更貼近生活。
天文館人員表示，血月奇景讓昨夜的大內夜空宛如星空舞台，不少親子參與，留下難忘回憶。天文不只是冷冰冰的觀測數據，更是與自然共鳴的感動體驗。21日天文館將再推出「土星衝」線上直播，安排專業解說，邀請民眾一同透過螢幕見證土星最亮麗的身影。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言