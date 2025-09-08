「血月」凌晨登場 南瀛天文館千人直擊直播點閱破10萬

各地天文迷1千多人今天凌晨齊聚台南大內南瀛天文館，觀賞「血月奇景」月全食，天文館昨晚就開始在館前廣場舉辦觀測活動，架設多台望遠鏡供民眾觀賞，也以YouTube4小時直播，超過10萬人次上線，加上對網路媒體引用累計觀看人次突破60萬。

南瀛天文館表示，雖然天象在深夜，但天候良好，現場與線上觀眾都能完整見證血月降臨的壯麗過程。

市長黃偉哲說，月全食雖然在星期一凌晨上班上課日，但民眾熱情不減，上千名遊客一同仰望星空。許多攝影愛好者也拍下夢幻的紅色月全食美照，社群平台瞬間被洗版，顯示出全民對天文奇景的高度關注與熱愛。

教育局長鄭新輝指出，南瀛天文館是南台灣設備最完善、最適合觀星的場域。此次活動不僅提供現場民眾望遠鏡實際體驗，館內更同步架設專業觀測儀器，結合即時直播與互動解說，全台各地的觀眾也能一同參與。直播最高同時在線人數3千人，大眾對天文館專業團隊生動講解肯定，讓科普教育更貼近生活。

天文館人員表示，血月奇景讓昨夜的大內夜空宛如星空舞台，不少親子參與，留下難忘回憶。天文不只是冷冰冰的觀測數據，更是與自然共鳴的感動體驗。21日天文館將再推出「土星衝」線上直播，安排專業解說，邀請民眾一同透過螢幕見證土星最亮麗的身影。 「血月」凌晨登場，台南大內南瀛天文館1千人觀賞，直播點閱破10萬。圖／南瀛天文館提供 「血月」凌晨登場，台南大內南瀛天文館1千人觀賞，直播點閱破10萬。圖／南瀛天文館提供

商品推薦