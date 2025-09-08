教師節連假將啟動國道疏導措施 管制時段一次看

今年教師節適逢 3 天連假，高速公路局預估將有大量車潮湧入國道。為維持交通順暢，高公局規劃多項疏導與交通管理措施，提醒用路人行前務必留意管制時段並配合，以免影響行程。

高公局指出，本次連假主要疏導措施如下：

匝道封閉：9 月 27 日、28 日上午，國 1、國 5 南向入匝道將實施時段性封閉；9 月 28 日、29 日下午則針對國 1、國 3 北向入匝道實施封閉。

高乘載管制：9 月 28 日、29 日下午，國 5 北向將實施高乘載管制措施。

收費措施：連假期間（9 月 27 日至 29 日）將採單一費率、國 3 差別收費，以及凌晨 0 時至 5 時暫停收費。

此外，配合尖峰時段車流，高公局也將視情況實施匝道儀控及開放路肩等交通管理手段，分散車流、紓解壅塞。

高公局呼籲，用路人可透過「高公局疏運宣導網站」或「1968 App」即時掌握交通管制資訊，並妥善規劃出行時間與路線。高公局提醒駕駛人行車應保持專注，避免疲勞駕駛，並適時利用服務區駕駛人休息室休憩，確保行車安全。

商品推薦