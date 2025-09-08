今明午後大雷雨續轟 天氣風險：周三起降雨漸少天氣回穩

出門要帶傘，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，今明午後雷雨仍較明顯，周三起降雨漸少，天氣才回穩。

吳聖宇指出，塔巴颱風預估今日上午在廣東西部登陸，對港澳地區影響白天相當明顯，航班起降可能延誤或取消。塔巴颱風沒有直接威脅台灣，但外圍偏南風水氣北上，底層暖濕空氣明顯增多，大氣不穩定度高，昨天下午出現相當明顯午後雷雨，部分地區累積雨量達到豪雨等級，甚至一直到晚間，南部、東南部仍持持續降雨。

吳聖宇指出，預期今明兩天台灣附近偏南風水氣仍多，加上太平洋高壓勢力相對較弱，大氣環境仍不穩定，除迎風面花東、恆春半島及高屏地區可能全天不定時有短暫陣雨，其他地方午後雷雨仍然比較明顯，大部分集中在山區，近山區平地也容易受到影響，可能有局部大雷雨出現。溫度方面，南風暖空氣帶來較熱溫度，各地高溫普遍32-25度，大台北、西半部局部地區有36度或以上高溫出現機會。

周三開始太平洋高壓有逐漸增強趨勢，吳聖宇表示，風向漸轉為東南到偏東風，水氣減少，逐漸恢復上午晴到多雲，午後山區有局部熱對流雷雨的夏季天氣型態，午後雷雨往山區縮減，雨量減小許多。但溫度變高，出現36度或以上高溫的範圍將會增多，受東南到偏東風背風沉降增溫作用影響，大台北、西半部地區高溫比較明顯。

吳聖宇說，預估這種較為穩定、高溫炎熱的夏季天氣可望持續到周末(13-14日)，甚至展望到下周(15-19日)，要等到下周末(20-21日)北邊有中高層短波槽伴隨低壓鋒面系統掠過台灣以北向東移動，太平洋高壓才有較為東退的機會，天氣可能較不穩定；並可來留意北邊鋒面掠過後，會不會有些北方較弱的東北風來到台灣附近。

吳聖宇表示，南邊的熱帶擾動活動短時間內也會較為平靜，季風低壓槽在塔巴颱風過後可能明顯向西收縮減弱，低緯度洋面暫時將以太平洋高壓外圍的偏東風為主，除非有東風波擾動發展，不然本周到下周熱帶擾動發生機會偏低，可能要等到9月下旬之後熱帶擾動發展機會才會提高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

