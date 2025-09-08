聽新聞
0:00 / 0:00
大安信義區昨大雷雨破百驚人…今仍有短延時強降雨機率
受輕颱塔巴低壓帶及外圍水氣影響，北市昨天下午短延時強降雨，統計最大時雨量發生在大安區福州山測站一小時雨量高達87毫米，累積雨量破百達109毫米。災防辦提醒，今午後持續受塔巴颱風低壓帶及外圍水氣影響，仍有短延時強降雨機率。
根據北市災防辦統計，台北市昨天下午的大雷雨，最大時雨量發生在大安區福州山測站，時雨量高達87毫米；其次為信義區三興國小時雨量85毫米、文山區北政國中測站也有75.5毫米。
至於昨天下午累積雨量，大安區福州山測站累積雨量高達109毫米；信義區三興國小107.5毫米；文山區埤腹測站87.5毫米；中正區中正橋累積雨量也高達83毫米。
北市災防辦提醒，今天下午同樣持續受塔巴颱風的低壓帶急外圍水氣影響，仍有短延時強降雨發生機率。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言