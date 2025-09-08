快訊

柯文哲7000萬保金不是「確定金額」 法院裁定書留了一伏筆

台股早盤勁揚200點、攻上24,729點再刷歷史新高 台積電開盤衝到1,195元

凌晨一點半「月全食」紅月再現 台灣下次得等2026年

聽新聞
0:00 / 0:00

大安信義區昨大雷雨破百驚人…今仍有短延時強降雨機率

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市0907短延時強降雨，最大時雨量發生在大安區一小時雨量高達87毫米。圖／北市災防辦提供
台北市0907短延時強降雨，最大時雨量發生在大安區一小時雨量高達87毫米。圖／北市災防辦提供

受輕颱塔巴低壓帶及外圍水氣影響，北市昨天下午短延時強降雨，統計最大時雨量發生在大安區福州山測站一小時雨量高達87毫米，累積雨量破百達109毫米。災防辦提醒，今午後持續受塔巴颱風低壓帶及外圍水氣影響，仍有短延時強降雨機率。

根據北市災防辦統計，台北市昨天下午的大雷雨，最大時雨量發生在大安區福州山測站，時雨量高達87毫米；其次為信義區三興國小時雨量85毫米、文山區北政國中測站也有75.5毫米。

至於昨天下午累積雨量，大安區福州山測站累積雨量高達109毫米；信義區三興國小107.5毫米；文山區埤腹測站87.5毫米；中正區中正橋累積雨量也高達83毫米。

北市災防辦提醒，今天下午同樣持續受塔巴颱風的低壓帶急外圍水氣影響，仍有短延時強降雨發生機率。

雨量 北市 強降雨

延伸閱讀

塔巴颱風外圍水氣影響 吳德榮：今明午後大雷雨雨區擴大

台中大雷雨各地傳災情！北屯大坑積水混泥流 西屯區樹木倒砸2車1人傷

蔡依林突襲信義區！忘詞超可愛反應曝光 自嘲「不漂亮了」辣翻全場

塔巴颱風將形成 粉專：明起水氣飄向台灣 2地午後大雷雨、風浪增強

相關新聞

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

今明午後大雷雨續轟 天氣風險：周三起降雨漸少天氣回穩

出門要帶傘，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，今明午後雷雨仍較明顯，周三起降雨漸少，天氣才回穩。

7縣市亮高溫橙黃燈 恐36度以上

中央氣象署上午7時38分針對雙北等7縣市發布高溫資訊(橙色)，恐36度以上。

大安信義區昨大雷雨破百驚人…今仍有短延時強降雨機率

受輕颱塔巴低壓帶及外圍水氣影響，北市昨天下午短延時強降雨，統計最大時雨量發生在大安區福州山測站一小時雨量高達87毫米，累...

塔巴颱風外圍水氣影響 吳德榮：今明午後大雷雨雨區擴大

今明午後要慎防大雷雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

凌晨一點半「月全食」紅月再現 台灣下次得等2026年

天文迷期待的月全食凌晨登場，整個過程歷時5小時30分。中央氣象署表示，此次月全食最精華的時段落在今天凌晨1時30分「食既...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。