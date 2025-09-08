大安信義區昨大雷雨破百驚人…今仍有短延時強降雨機率

受輕颱塔巴低壓帶及外圍水氣影響，北市昨天下午短延時強降雨，統計最大時雨量發生在大安區福州山測站一小時雨量高達87毫米，累積雨量破百達109毫米。災防辦提醒，今午後持續受塔巴颱風低壓帶及外圍水氣影響，仍有短延時強降雨機率。

根據北市災防辦統計，台北市昨天下午的大雷雨，最大時雨量發生在大安區福州山測站，時雨量高達87毫米；其次為信義區三興國小時雨量85毫米、文山區北政國中測站也有75.5毫米。

至於昨天下午累積雨量，大安區福州山測站累積雨量高達109毫米；信義區三興國小107.5毫米；文山區埤腹測站87.5毫米；中正區中正橋累積雨量也高達83毫米。

北市災防辦提醒，今天下午同樣持續受塔巴颱風的低壓帶急外圍水氣影響，仍有短延時強降雨發生機率。

