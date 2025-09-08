月全食再現 台灣下次得等2026年

快訊

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
天文迷期待的月全食凌晨登場，整個過程歷時5小時30分。中央氣象署表示，此次月全食最精華的時段落在今天凌晨1時30分「食既」至2時53分「生光」，共1小時23分鐘，但因北部氣候不佳無法觀賞全程。

上一次台灣能見到月全食是在2022年11月8日，下一次則要等到2026年3月4日，屆時可見到「月出帶食」的特殊景象。

月全食 氣象署

