月全食再現 台灣下次得等2026年

上一次台灣能見到月全食是在2022年11月8日，下一次則要等到2026年3月4日，屆時可見到「月出帶食」的特殊景象。 天文迷期待的月全食凌晨登場，整個過程歷時5小時30分。中央氣象署表示，此次月全食最精華的時段落在今日凌晨1時30分「食既」至2時53分「生光」，共1小時23分鐘，但因北部氣候不佳無法觀賞全程。記者葉信菉／攝影

