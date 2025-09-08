快訊

7縣市亮高溫橙黃燈 恐36度以上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署針對雙北等7縣市發布高溫資訊(橙色)，恐36度以上。聯合報系資料照
中央氣象署上午7時38分針對雙北等7縣市發布高溫資訊(橙色)，恐36度以上。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今(8)日白天台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台南市為黃色燈號，恐36度以上。

高溫橙色36燈號：台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣。高溫黃色燈號：台南市。影響時間：08日白天。

