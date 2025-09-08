塔巴颱風外圍水氣影響 吳德榮：今明午後大雷雨雨區擴大

今明午後要慎防大雷雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天輕颱塔巴外圍水氣影響，各地雲量稍增，北台仍偏熱。各地不定時偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，午後山區強對流發展，擴及部分平地，慎防大雷雨(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)的發生。

今各地區氣溫為：北部24至36度、中部23至35度、南部24至35度及東部24至35度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，周三午後仍有大雷雨的機率。周四至周六「太平洋高壓」增強，各地晴朗穩定；午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，強度減弱、範圍縮小。下周日(14日)「太平洋高壓」增強，各地晴朗炎熱，午後山區偶有局部少量降雨的機率。

最新(8日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，吳德榮說，輕颱塔巴向北北西移動，今(8日)早將從廣東陽江市東側登陸，上陸後強度將逐漸減弱。最新(7日20時)歐洲(ECMWF)模式14日20時模擬圖顯示，太平洋高壓增強，西北太平洋未來一周並無其他「熱帶擾動」發展的跡象。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

