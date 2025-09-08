對流雲系發展旺盛 花蓮防大雨或豪雨

中央社／ 台北8日電

中央氣象署發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天花蓮縣有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

豪雨 花蓮 強降雨

相關新聞

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

青少年使用安眠藥 4年近翻倍

國衛院分析二○一四年、二○一八年全國物質使用調查報告，青少年使用鎮靜安眠藥比率從二○一四年百分之○點四二升至二○一八年百...

比利時舞團「從指尖開始」 雙手演繹人類歷史

風靡歐洲的比利時「雙手製造舞團」，在中國信託新舞臺藝術節邀請下，首度來台演出，帶來經典的創團之作「從指尖開始」，從上周五...

全球塑膠公約 最快明年重啟談判

為解決全球塑膠汙染危機而召開的「政府間談判委員會」第五屆會議續會（INC-5.2），上月在瑞士日內瓦落幕，長達十一天會議...

花蓮吉安鄉2.6萬人 獲軍機噪音補償

花蓮空軍基地戰機起降發出噪音影響民眾生活，國防部辦理噪音防制及補償措施，吉安鄉有5村、2.6萬餘人，可獲450元至500...

基隆國光臨時站拆除 先施作鋪面維護安全通行

基隆市國光客運臨時站體近日拆除，後續規畫闢建廣場，工務處昨表示，原址將先施作臨時鋪面，讓通行更便利，後續再逐步推動空間改...

